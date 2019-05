Preso se corta el cuello en la cárcel de Huelva al no tener dónde ir

Un recluso de la prisión provincial de Huelva recién puesto en libertad se ha cortado el cuello, resultando herido de gravedad, ante varios funcionarios de prisiones después de que estos le negaran la entrada al volver al centro penitenciario por no tener a donde ir.



Los hechos, según han informado desde el sindicato Acaip, tuvieron lugar ayer cuando el interno, con una dilatada trayectoria penitenciaria, se negó a abandonar el centro al considerar que se encontraba desamparado y no tenía donde ir.



Al persistir en su actitud, tuvo que ser expulsado por su negativa a dejar la prisión y tras marcharse regresó al cabo de las horas con el ánimo de entrar de nuevo al centro penitenciario, si bien el personal penitenciario le explicó que habiendo finalizado su condena, ya no podía ser admitido en el centro.



Ante la imposibilidad de poder entrar, en su desesperación, "el ex recluso atentó contra su propia vida cortándose el cuello. Debido a la gravedad de la herida y del abundante sangrando, fue atendido con gran la diligencia por los funcionarios de prisiones de las áreas de vigilancia y sanitaria que se personaron rápidamente en el lugar", ha informado el sindicato.



Con su actuación, lograron estabilizar al exinterno hasta la llegada del 061 y su posterior traslado al hospital Juan Ramón Jiménez.



Desde Acaip Huelva se ha resaltado "la gran labor" de los trabajadores penitenciarios que posibilitaron salvar una vida y, a su vez, se ha puesto el énfasis "en la falta de personal del área de tratamiento que contribuya a que las personas que están privadas de libertad tengan un horizonte más allá de los muros y posibilite una reinserción real".