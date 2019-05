Rusia condena la "campaña de EEUU" para derrocar a Gobierno venezolano

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, condenó hoy la "campaña" de Estados Unidos para derrocar al Gobierno de Venezuela e instó a Washington a renunciar a "planes irresponsables" en relación a ese país.



"Llamamos a los estadounidenses y todos los que les apoyan a renunciar a planes irresponsable y a actuar exclusivamente en el marco del derecho internacional", dijo el jefe de la diplomacia rusa al comienzo de una reunión con su homólogo venezolano, Jorge Arreaza.



Lavrov resaltó que los contactos permanentes entre Moscú y Caracas constituyen una "prueba de la solidez de hermandad" de los pueblos de ambos países y del propósito de sus líderes de fortalecer su asociación estratégica.



"Vemos hoy una campaña sin precedente encabezada por Estados Unidos para derrocar a las autoridades legítimas de Venezuela, y nosotros condenamos esta campaña, que trasgrede todas la normas del derecho internacional", agregó



El ministro ruso indicó que es evidente que Washington apunta no solo contra Venezuela, sino que busca también "reformatear políticamente" América Latina, lo que es una "total falta de respeto" hacia sus pueblos.



Tras agradecer el "apoyo consecuente" de Rusia a Venezuela, Arreaza indicó que esta semana su país vivió "otro capítulo del golpe de Estado continuado", cuando "el mundo fue testigo de un llamamiento a un alzamiento, a una rebelión militar totalmente infructuosa, fracasada".



Según el ministro de Exteriores venezolano, dicho llamamiento "chocó con la dignidad de los venezolanos y del pueblo de Venezuela".



Sin embargo, agregó, "los voceros del Gobierno de Washington no cesan en su empeño por forzar un cambio de gobierno en Venezuela por vías no legales".



"Nada ni nadie logrará que la soberanía nacional de Venezuela sea doblegada", destacó Arreaza



Las consultas ruso-venezolanas tiene lugar la víspera de la reunión que mantendrán en Helsinki el ministro de Exteriores ruso con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.