Díaz pedirá a la Junta la información de trabajadores dada a Vox

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha anunciado que van a pedir en el Parlamento andaluz al Gobierno que preside Juanma Moreno que facilite a los socialistas la "información" que han trasladado a Vox sobre los trabajadores de las unidades contra la Violencia de Género para ponerlas a disposición de los servicios jurídicos del partido y que valoren qué proceder hacer.

"Queremos saber qué contienen esos listados y los pondremos a disposición de los servicios jurídicos porque, si no hacemos nada, no van a parar en barras", ha advertido.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto público en Cuevas del Almanzora (Almería), Díaz se ha mostrado convencida de que, desde las filas de Vox, "van a seguir intimidando y amedrentarnos a aquellos con los que no comparten avances y derechos".

Ante eso, según ha remarcado, el PSOE-A va a ser "garantía" de que Andalucía "no se convierta en un campo de listas negras" en el que la "extrema derecha campe a sus anchas" ya que "tienen de rehén al Gobierno del PP, que solo quiere conservar los sillones de San Telmo".

Díaz ha calificado de "autentico bochorno y vergüenza" que el PP y Juanma Moreno hayan entregado "esos listados" a Vox y lo ha interpretado como un "intento de calmar a la extrema derecha y no poner en peligro el poder, que es de lo que se trata".

"Hoy son los trabajadores que cuidan a las víctimas de la violencia de género y a sus hijos pero mañana pueden ser los docentes que educan en igualdad como ya hicieron con los maestros de Puebla de Guzmán, a los que llevaron a la justicia por enseñar a los niños a respetar a las niñas", ha afirmado.

Por último, ya durante su intervención en el mitin, ha arrogado al PSOE-A el ser el "freno" a la "bestia" de Vox sin la que el PP "no estaría gobernando porque no ganaron las elecciones" y ha reiterado que los andaluces "no quieren listas negras ni que miren desde fuera la involución a la que están condenando a esta tierra".