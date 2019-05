Hallan una mujer muerta en Parla en posible caso de violencia machista

La Policía ha hallado en una vivienda de la localidad madrileña de Parla el cadáver con signos de violencia de una mujer nacida en 1972 y sobre cuya pareja pendía una orden de alejamiento, indicios que han llevado a los investigadores a buscar al hombre como presunto autor de un caso de violencia machista.



La víctima, asesinada a cuchilladas y golpes, había reanudado la convivencia con su pareja pese a que previamente había conseguido una orden de alejamiento que todavía pesaba sobre su supuesto agresor, de origen marroquí y que acumula un historial de casi treinta detenciones por diferentes hechos, según han indicado a Efe fuentes de la investigación.



El hombre había sido arrestado por vez última en febrero, según las mismas fuentes, por quebrantar la citada orden de alejamiento, después de que un vecino alertara a la policía de una discusión en la casa de la mujer.



Según han indicado a Efe fuentes de la Jefatura Superior de Policía, los agentes de la Comisaría de Parla recibieron el aviso de la desaparición de la fallecida después de algunos días en los que sus allegados no sabían nada de ella.



La hipótesis, de acuerdo a fuentes de la investigación, es que podría estar muerta desde el pasado miércoles, pero este extremo tendrá que confirmarlo la autopsia.



También los vecinos habían advertido en los últimos días que no había movimiento en el domicilio de la víctima, y que esta había abandonado la actividad en las redes sociales, de la que era usuaria frecuente.



Tras comprobar que la mujer había denunciado episodios de violencia machista, los investigadores trataron el caso como una desaparición inquietante e inmediatamente comenzaron las pesquisas.



Después de no localizarla en los lugares que habitualmente frecuentaba, a las once de la noche de ayer los agentes decidieron entrar en el domicilio, ubicado en el número 20 de la calle Reyes Católicos de la localidad.



La Policía halló su cadáver con signos de violencia y de acuerdo a los primeros indicios decidió investigar el suceso como un posible caso de violencia machista, aunque los investigadores por el momento no descartan ninguna hipótesis.



Fuentes municipales han indicado a Efe que la mujer estaba protegida por el protocolo de atención a las víctimas de violencia machista con nivel de riesgo bajo.



El caso está bajo secreto de sumario.



El alcalde de Parla decretará tres días de luto a partir de este lunes en el municipio, que celebrará el mediodía de mañana un minuto de silencio en repulsa por el asesinato.



El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha condenado los actos de violencia de los hombres hacia las mujeres tras el hallazgo del cadáver.



En el caso de que se confirme que es un caso de violencia machista, la Comunidad de Madrid se personará como acusación popular en el procedimiento judicial correspondiente.