Berlusconi tuvo miedo por operación, pero no se retira de las europeas

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi reconoce en una entrevista publicada hoy que sintió miedo por su reciente intervención por una obstrucción intestinal, pero afirma que no se retirará de la campaña a las elecciones al Parlamento Europeo.



Berlusconi ha concedido una entrevista al diario italiano "Corriere della Sera" desde su habitación del hospital San Raffaelle de Milán (norte de Italia), donde fue ingresado y operado con éxito en los últimos días y donde aún se encuentra.



El político y empresario, de 82 años, dice sentirse "mejor", admite que fue "doloroso", pero matiza que "las desventuras físicas nunca" le han detenido.



Preguntado por si ha tenido miedo en algún momento, Berlusconi responde que sí y dice que "no hay que tener miedo de confesar haber tenido miedo".



A pesar de que sus médicos y sus familiares le han recomendado retirarse de la campaña a las europeas, Berlusconi rechaza esta hipótesis y subraya que si no participara no sería él, porque estaría renunciando "a un deber" que considera "inevitable".



Ante esta cita electoral al Parlamento Europeo, el tres veces primer ministro de Italia apuesta porque el Partido Popular Europeo abandone sus alianzas con las formaciones de izquierda y se una a los partidos liberales y conservadores.



Y también a los nacionalistas y ultraderechistas, sobre los que augura que tendrán un protagonismo "menor": "No contarán por sí solos".



En clave nacional, carga con el Gobierno que dirige su socio, la ultraderechista Liga, con los antisistemas del Movimiento Cinco Estrellas, y opina que perjudican "a las empresas, al empleo y atentan contra las libertades".



Finalmente, reivindica el puesto de Forza Italia como formación de referencia de los votantes de la derecha, a pesar de que vive sus horas más bajas e incluso los sondeos vaticinan que la Liga de Salvini podría superarlo en apoyos en unos próximos comicios en el país.