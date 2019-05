Pompeo denuncia que "la represión" de Maduro "no tiene límites"

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, denunció hoy que "la represión" llevada a cabo por el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "no tiene límites".



"La represión perpetrada por Nicolás Maduro no tiene límites. Fuerzas del régimen atacaron un servicio católico, introduciendo motocicletas en la iglesia, empleando gas lacrimógeno e hiriendo a muchos", escribió Pompeo en su cuenta de Twitter.



Aunque el funcionario no entró en detalles sobre el incidente, todo hace indicar que se refería a la intervención de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el pasado 1 de mayo en una iglesia de la diócesis venezolana de San Cristóbal.



El obispo de esta diócesis, monseñor Mario Moronta, afirmó en un comunicado ese mismo día que fuerzas gubernamentales "ingresaron en moto dentro del templo", cuando la misa estaba finalizando, y que solo la intervención del párroco Jairo Clavijo impidió que la situación pasara a mayores en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Barrio Sucre de San Cristóbal.



En su tuit de este sábado, el jefe de la diplomacia estadounidense reiteró el apoyo de Washington al "proceso pacífico" del líder opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino de Venezuela en enero y el pasado martes de madrugada encabezó un alzamiento en Caracas.



Asimismo, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, compartió a través de esta misma red social un vídeo en el que el presidente Donald Trump expresaba su apoyo a "la justa lucha en búsqueda de la libertad del pueblo de Venezuela" y conminaba a Maduro a que pusiera fin a su "brutal represión".



Precisamente este sábado, el presidente Maduro ha hecho un llamamiento a las Fuerzas Armadas venezolanas para que se "mantengan más unidas que nunca", tras el fallido levantamiento opositor del pasado martes .



"No somos un país débil ni desvalido, somos un país con una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana que debe esta cada vez más unida, más cohesionada y más leal que nunca", dijo Maduro durante una intervención en el municipio de Pao, en el estado Cojedes (centro).