Detenidos el hermano de Bouteflika y dos generales próximos en Argelia

Said Bouteflika, hermano del dimitido presidente argelino Abdelaziz Bouteflika, y los poderosos generales próximos a su clan Mohamad Mediane "Tawfik" y Athmane Tartag fueron detenidos hoy por las fuerzas de seguridad, en un duro golpe de mano del Ejército.



Según el diario digital "Tout sur l'Algerie" (TSA) y la cadena de televisión Ennahar, los tres habrían sido conducidos a la sede de los servicios de Inteligencia DGSI, tras una denuncia del jefe del Ejército, general Ahmed Gaïd Salah, el hombre que forzó la renuncia del enfermo mandatario.



Los tres estarían siendo interrogados sobre sus actividades, dentro de la campaña de "manos limpias" que Gaïd Salah ha ordenado emprender para combatir la corrupción en el país, explicaron las fuentes.



Asimismo, estarían siendo investigados por su actuación durante los más de dos meses de masivas protestas populares que tienen lugar en Argelia y en el pulso por el poder que libran los distintos clanes que crecieron en torno al mandatario durante sus veinte años de gobierno.



Uno de ellos está liderado por el propio Gaïd Salah, designado por Bouteflika jefe del Ejército en 2004 y que tras la forzada renuncia del mandatario el pasado 2 de abril se ha convertido en el hombre más influyente de Argelia.



Al otro pertenecerían tanto Tartag como "Tawfik" y se concentra en torno a la figura de Said Bouteflika, que, según Ennahar, también habría sido detenido por orden del general.



"Tawfik", jefe de los servicios secretos argelinos durante más de 25 años, fue depuesto por sorpresa en septiembre de 2015 cuando muchos lo consideraban el sucesor de Bouteflika, ya entonces enfermo de gravedad.



"El general Gaïd Salah había acusado a Tawfik de conspirar contra el Ejército y contra el movimiento popular antes de darle un último aviso para que cesara sus actividades", recordó este sábado el diario digital.



En cuanto al general Tartag, está considerado una hombre próximo al clan presidencial y, en particular, a Said Bouteflika.



Dimitió de su puesto como director de los servicios de Seguridad (DSS) el 2 de abril, el mismo día que renunció Bouteflika, señaló TSA.



Las masivas protestas populares contra el régimen de Bouteflika arrancaron el pasado 22 de febrero, y se mantienen desde entonces cada viernes, pese a la caída del presidente y del primer ministro, Ahmed Ouyahia.



Los congregados exigen ahora la salida de todo el régimen, incluido el propio Gaïd Salah, al que acusan de maniobrar y lanzar una interesada campaña contra la corrupción para tratar de desligarse de un régimen al que perteneció.



Antes de que el movimiento popular se desatase, el general fue uno de los defensores de que Bouteflika aspirara a un quinto mandato, pese a la oposición en la calle y la precaria salud del entonces mandatario.