Maduro: la Fuerza Armada venezolana debe estar "más unida que nunca"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este sábado, durante su visita a un centro de entrenamiento militar, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) debe estar "más unida que nunca", tras el fallido levantamiento opositor del pasado martes .



"No somos un país débil ni desvalido, somos un país con una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana que debe esta cada vez más unida, más cohesionada y más leal que nunca", dijo Maduro al visitar ese centro de entrenamiento ubicado en el municipio de Pao, en el estado Cojedes (centro).



Allí, acompañado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y altos mandos militares, aseguró que esa unión es necesaria pues "hay un imperio norteamericano que pretende gobernar toda la América".



Por eso, pidió a las autoridades de la base que los cadetes estudien esa doctrina, sintetizada en la frase de "América para los americanos", y aseguró que las alternativas son "Monroe o Bolívar, o el imperio yanqui o la Venezuela chavista".



La visita de Maduro se da en un contexto de particular tensión después de que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, liderara el fallido levantamiento militar en Caracas.



Además, este sábado llamó a sus simpatizantes a que se dirijan a varios cuarteles de la capital para pedir a los militares que den su apoyo a Guaidó y derroquen así al gobierno de Maduro.



Ese llamado lo ha repetido Guaidó y sus seguidores en numerosas ocasiones desde que anunció que asumía la Presidencia interina el pasado 23 de enero.



Por eso, Maduro pidió a los cadetes que estén atentos a "los vendepatrias, los traidores y los quintacolumnas" y que tengan una lealtad "activa".



Asimismo, consideró que "un puñado de traidores", como califica a los cerca de 40 uniformados que apoyaron el pasado martes a Guaidó, no pueden terminar con "la cohesión" de la FANB.



En opinión de Maduro, Estados Unidos "tiene una guerra de carácter no convencional para debilitar" a Venezuela, así como "una conspiración con mucho dinero para debilitar, dividir y destruir la FANB desde adentro".



Es para ello que, considera, los opositores han recurrido a "un grupo de traidores y golpistas".



"Ya vimos a un puñado de traidores en la Plaza Altamira, se llevaron las ametralladoras y los fusiles, se robaron las ametralladoras y fusiles para apuntarlos contra la Fuerza Armada y el pueblo", concluyó en referencia a los militares que participaron en el levantamiento del pasado martes.