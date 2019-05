El Grupo de Lima alienta al pueblo venezolano a seguir su lucha

El Grupo de Lima alentó este viernes "al pueblo venezolano a perseverar" en su lucha por recuperar la democracia en su país e hizo un llamamiento a Rusia, Turquía y otros países que apoyan al que calificó de "régimen ilegítimo de Nicolás Maduro" para que favorezcan un "proceso de transición democrática".



Tras una reunión que se desarrolló durante más de cinco horas en la capital peruana, los cancilleres y representantes de los 12 países que integran el grupo emitieron una declaración que ratificó su respaldo a la lucha contra el Gobierno de Maduro y a las acciones del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el opositor Juan Guaidó.



El comunicado señaló que los países del grupo "alientan al pueblo venezolano a perseverar en la lucha por recuperar la democracia" y reconoció "la valentía y patriotismo de los miembros de las Fuerzas Armadas (venezolanas) que lo han apoyado en esta etapa decisiva".



Hizo, en ese sentido, un llamado a "Rusia, Turquía y a todos aquellos que aún apoyan al régimen ilegítimo" de Maduro a favorecer el proceso de transición democrática y anunció que el grupo ha decidido "hacer las gestiones necesarias para que Cuba participe en la búsqueda de la solución a la crisis" venezolana.



El grupo condenó, además, la represión ejercida por "las fuerzas del régimen ilegítimo y dictatorial de Maduro, que nuevamente ha causado muertos y centenares de heridos y detenidos", según dijo, y demandó el pleno respeto a la vida, integridad y libertad de todos los venezolanos, de Guaidó y de los lideres de las fuerzas opositoras.



Los cancilleres exigieron también el restablecimiento de los derechos políticos y constitucionales del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y de todos los miembros de dicha asamblea, además de la liberación inmediata de los presos políticos.



Rechazaron, por otra parte, "la amenaza que representa la protección del régimen ilegítimo de Maduro a grupos terroristas que operan en el territorio de Colombia", así como cualquier intento de "desestabilización" o atentado contra el presidente de ese país, Iván Duque.



Respecto a la crisis humanitaria en Venezuela, la declaración instó al sistema de Naciones Unidas y a la comunidad internacional a "tomar medidas inequívocas de protección" para paliar las consecuencias de esa situación y a incrementar su cooperación para atender el éxodo masivo de venezolanos.



Los ministros decidieron continuar en sesión permanente y celebrar su próximo encuentro en Ciudad de Guatemala, en una fecha aún no anunciada, y proponer al Grupo de Contacto Internacional, conformado por la Unión Europea (UE), doce países de Europa y América Latina, una reunión urgente "con el propósito común de lograr el retorno a la democracia en Venezuela".



Al término de la lectura de la declaración, el canciller de Perú, Néstor Popolizio, reafirmó que el Grupo de Lima no apoya una intervención militar en Venezuela, pero impulsa "todos los esfuerzos que se hagan de carácter político" para "aislar" al régimen de Maduro.



"La posición del Grupo de Lima es de permanente respeto a no aceptar ninguna intervención militar para la solución de la crisis de Venezuela", señaló tras ser preguntado por unas declaraciones del secretario en funciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, quien aseguró que el Pentágono dispone de "un amplio abanico de posibilidades" sobre esta crisis.



El ministro peruano también destacó el compromiso de hacer un trabajo diplomático con otros países no miembros del grupo "para que contribuyan a la solución de la crisis" y sostuvo que la intención es permitir "que los propios venezolanos recuperen la democracia en su país".



Por otra parte, el canciller de Chile, Roberto Ampuero, afirmó que "es necesario e importante que todos los demócratas el mundo" sumen esfuerzos "para colaborar a una solución pacífica" a la crisis en Venezuela.



Ampuero resaltó como "un reconocimiento al rol activo de Chile" que los demás países del Grupo de Lima lo hayan incluido, junto con Perú y Canadá, en el mandato de buscar puntos de convergencia con el Grupo de Contacto Internacional.



"Chile viene trabajando en construir puentes diplomáticos, en buscar entendimientos, puntos en común, convergencias. Seguiremos promoviendo de manera activa un diálogo entre todos los actores internacionales que quieran colaborar a que la paz, la democracia y la libertad regresen a Venezuela", aseguró.



El Grupo de Lima está conformado por los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.