Fiscal pide detener a 18 civiles y militares por el levantamiento

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, informó este viernes de que ha pedido detener a 18 civiles y militares por su presunta implicación con el efímero levantamiento armado contra el Gobierno de Nicolás Maduro que estuvo encabezado por el líder opositor Juan Guaidó.



"Nosotros hemos solicitado en este momento 18 órdenes de aprehensión a civiles y militares complotados, algunos con rango en el caso de militares, de teniente coronel", dijo en el canal estatal VTV.



Indicó también que, en el marco del proceso judicial que abrió el Ministerio Público para investigar la sublevación del martes en Caracas, se han aplicado 17 allanamientos aunque no ofreció mayores detalles al respecto.



"Se ha colectado evidencia importante. Van a ser muchos más (detenidos) seguramente porque están delatando muchos de los que han sido detenidos", aseguró, y adelantó que los involucrados en estos hechos "serán sancionados severamente porque son traidores a la patria".



Saab también se refirió al opositor Leopoldo López, líder del partido en que milita Guaidó, que burló el arresto domiciliario en que se encontraba y apoyó la sublevación hasta la noche del martes cuando se trasladó hasta la residencia del embajador español en Venezuela, Jesús Silva, donde fue acogido como huésped.



"Se fue para la embajada de España y mira esto tan grave, un gesto inamistoso del gobierno de España (...) este señor tiene días allí, no es un huésped, es un cobarde que se escondió allí. Así hay que develarlo, toda la vida ha sido un cobarde el señor Leopoldo López", sostuvo.



El fiscal acusó a López de haber "llevado a la muerte" a las poco más de 40 personas que perdieron la vida en las protestas antigubernamentales de 2014, cuando el opositor fue acusado por la violencia generada en medio de esas manifestaciones.



Un tribunal caraqueño ordenó ayer arrestar a López por haber violado "la medida referida a la condición relativa a pronunciamientos políticos por medios (de comunicación) convencionales y no convencionales, nacionales e internacionales, demostrando con ello la no sujeción a las medidas".



El tribunal ordena además que López continúe cumpliendo su pena en la cárcel militar de Ramo Verde, donde estuvo recluido hasta mediados de 2017.