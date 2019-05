La oposición pide al Gobierno de Nicaragua agilizar las negociaciones

La oposición extraparlamentaria nicaragüense aglutinada en la Alianza Cívica pidió este jueves al Gobierno de Daniel Ortega agilizar las negociaciones para superar la crisis que estalló hace un año y que ha dejado cientos de muertos y detenidos.



"Hoy la Alianza Cívica dejó en firme una propuesta en la línea que aceleremos los trabajos de la mesa para que puedan alcanzarse los acuerdos finales", dijo el portavoz de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, José Pallais, al término de un encuentro con una delegación del Gobierno.



Para esa coalición, es factible cerrar los acuerdos finales este mes y de esa forma comprometerse a hacer "las gestiones internacionales necesarias para lograr apoyo para Nicaragua y que las sanciones generales puedan suspenderse", que es una de las exigencias del Ejecutivo.



Explicó que harían gestiones para suspender las "sanciones generales" contra Nicaragua una vez que se acuerden todos los temas y los procedimientos de implementación, y que "se implemente lo ya acordado".



A juicio del Gobierno, ellos han suscrito cuatro de los seis puntos de la agenda consensuada y que la oposición no les ha dado nada a cambio de eso.



"Esta mesa de negociación es un do ut des, doy para que me des. Les hemos entregado ya casi cuatro puntos de la agenda, ¿y qué nos han dado ellos?. Ni siquiera quieren cumplirnos con un comunicado que llame a la paz y la reconciliación en el país, y mucho menos se han negado a rechazar las presiones económicas sobre el país", dijo el representante del Ejecutivo en las negociaciones, el legislador Wilfredo Navarro.



Las partes retomaron desde el lunes las conversaciones invitadas por el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el exministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla, quienes participan como testigos y acompañantes de la negociación en representación del Vaticano y de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), respectivamente.



Durante la jornada de este jueves, según Pallais, discutieron una propuesta presentada por los testigos y acompañantes relacionadas a la liberación de los denominados "presos políticos", antes del plazo de 90 días, como fue acordado el 20 de marzo pasado, y el respeto a los derechos y garantías ciudadanas.



Se discutió una propuesta para liberar de forma progresiva a los "presos políticos" conciliados por el Comité Internacional de la Cruz Roja durante este mes, y al restante antes del 18 de junio, fecha límite del plazo de los 90 días, indicó el portavoz opositor.



Además, intercambiaron propuestas sobre los garantes internacionales para el acuerdo sobre derechos y garantías ciudadanas.



Según Pallais, la delegación del Gobierno propuso como garante al Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) y la Alianza Cívica a la OEA.



La Alianza Cívica, que es la contraparte del Gobierno de Daniel Ortega en la negociación, había supeditado volverse a reunir con el Ejecutivo hasta que este demostrara con hechos la voluntad que dice tener de cumplir con lo pactado en las conversaciones que tuvieron lugar entre el 27 de febrero y el 3 de abril pasado.