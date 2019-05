Conservadores y laboristas castigados en los comicios locales

El Partido Conservador de la primera ministra británica, Theresa May, y el Laborismo de Jeremy Corbyn han sufrido fuertes derrotas en los comicios locales celebrados el jueves en Inglaterra debido sobre todo al fracaso del "brexit".



La gran sorpresa de la noche ha sido el importante avance del proeuropeo Partido Liberal Demócrata, que ha sumado más de 200 escaños, y el de la formación de los Independientes, que ha logrado ganar 212 asientos en los ayuntamientos en disputa.



Los votantes en Inglaterra e Irlanda del Norte acudieron ayer a las urnas para votar en unas locales que sirven para conocer el impacto de la retirada británica de la Unión Europea (UE).



El recuento empezó esta madrugada en Inglaterra, donde se han escrutado 108 de los 248 ayuntamientos, en los que están en juego 8.425 escaños, pero aún no se conocen los de la provincia británica de Irlanda del Norte dado que empezarán a salir por la tarde.



De los 108 ayuntamientos escrutados, los "tories" han perdido ya 398 concejales y tienen 1.214, una fuerte caída dado que esta formación defendía 4.905 escaños, mientras que el Laborismo, primera formación de la oposición, pierde 79 asientos y cuenta con 898, también un retroceso ya que esperaban conservar sus 2.113 escaños.



Además, los conservadores pierden el control de 14 ayuntamientos hasta quedarse de momento con 36, en tanto que los laboristas pierden el control de 2 hasta quedar con 37.



Los liberaldemócratas ganan 271 escaños hasta sumar 521 asientos mientras que el partido de los Independientes ganaron 212 y acumulan hasta el momento un total de 335 escaños.



Esto pone de manifiesto el apoyo de los votantes a esta posición proeuropea ya que esas dos formaciones -liberaldemócratas e independientes- están a favor de un nuevo referéndum europeo.



Del lado del "brexit", el antieuropeo y contrario a la inmigración Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) también sufrió un varapalo al perder 54 escaños hasta 17 asientos, pero los Verdes ganan 36 asientos hasta 42 escaños.



Los centros de votación abrieron el jueves a las 06.00 GMT y cerraron a las 21.00 GMT, aunque el grueso de los resultados se conocerán en la tarde de este viernes.



En Irlanda del Norte, los votantes estaban llamados a las urnas para elegir a los 462 miembros que componen los once consejos regionales, tras una campaña marcada, además del "brexit", por el reciente asesinato de la periodista Lyra McKee, de 29 años, a manos de la banda terrorista disidente Nuevo IRA.



El norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), mayoritario entre la comunidad protestante, aspira a aumentar los 130 asientos que logró en 2014, 25 más que el nacionalista Sinn Féin, antiguo brazo político del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA) y principal fuerza entre los católicos.



El Reino Unido, que votó a favor del "brexit" en el referéndum de 2016, retrasó su retirada de la UE del pasado 29 de marzo al 31 de octubre después de que el Parlamento rechazase varias veces el acuerdo de salida negociado entre Londres y Bruselas.



La líder conservadora confía en alcanzar un acuerdo con el laborismo para poder salir pronto de la UE y evitar que el país tenga que ir a las urnas en las europeas.