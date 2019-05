Guaidó vuelve a convocar un paro en Venezuela tras el fallido intento

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de cincuenta países, volvió a llamar este jueves a la organización de un paro o "protesta social" para la semana próxima, tras el fallido intento de hoy.



"Convoco a todos los sectores del país a realizar pronunciamientos exigiendo el cese de la usurpación, la actuación constitucional de la Fuerza Armada, su participación en la Operación Libertad, organizar y realizar 1 día de paro o protesta sectorial durante la próxima semana", dijo en Twitter.



El líder opositor había llamado a un paro progresivo en la administración pública a partir de este jueves del que no hubo reportes ni pronunciamientos de gremios.



Asimismo, informó de que para este viernes se realizarán asambleas de calle para convocar próximas movilizaciones.



Para el sábado ha pedido a sus simpatizantes movilizarse hasta las principales unidades militares del país para pedirle a los uniformados que defiendan la Constitución.



El domingo la oposición estima realizar una "vigilia y oración por los mártires y la libertad".



"Continuar en la calle es la única manera de mantener la atención, presión, acción de la comunidad internacional, impulsar la actuación constitucional de la Fuerza Armada y demostrar a quienes aún sostienen al dictador que no habrá estabilidad mientras siga la usurpación", agregó.



El jefe del Parlamento encabezó el martes una rebelión militar junto a una veintena de uniformados contra el gobernante Nicolás Maduro, que posteriormente calificó el hecho de "escaramuza".



Tras el acontecimiento, Guaidó recibió el martes y miércoles un amplio respaldo de sus simpatizantes en las calles que salieron a demandar la salida de Maduro del poder con un saldo de cuatro muertos, según ONG.



Venezuela atraviesa un agravamiento de la tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, y el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, proclamó un Gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países.



Simultáneamente, la nación petrolera sufre la peor crisis económica de su historia, lo que genera cada día protestas para denunciar la severa escasez de alimentos y medicinas y la pésima prestación de los servicios públicos.