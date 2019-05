El CAC Málaga reabrirá el 16 de mayo con una muestra temporal

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Gemma del Corral, ha explicado que tras cerrar el Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga), a la espera de que se resuelva el concurso de gestión, la intención es llevar a cabo una muestra temporal a partir del 16 de mayo hasta la adjudicación del contrato, que se prevé en las primeras semanas de junio.

"Esa es nuestra intención y si todo va bien esos son los plazos que manejamos", ha precisado Del Corral que, tras preguntas de los periodistas y, tras pedir "tranquilidad" a los empleados porque "sus puestos de trabajo no corren ningún peligro", ha precisado que estará el centro cerrado "lo que se tarda en montar y desmontar una exposición".

Del Corral también ha explicado que tiene que quedar claro que "nosotros no vamos a utilizar las instalaciones del CAC como centro de arte contemporáneo como se conoce ahora; no me parecería ético hablar de que nosotros vamos a hacer las labores del Centro de Arte Contemporáneo porque no es la realidad".

"Nosotros no vamos a desarrollar el gran trabajo que desarrollan los trabajadores y el personal que hace posible que nuestro Centro de Arte Contemporáneo sea un referente nacional e internacional", ha añadido, insistiendo en que "no podríamos ni aunque lo intentáramos en este mes que falta entre las gestiones".

Por ello, ha aclarado que el Consistorio "lo único que se hace cargo es de un edificio municipal que, obviamente, durante este tiempo, entendemos que por el interés general debe de tener sus puertas abiertas y debe de intentar el mejor servicio posible con las limitaciones de un mes y del planteamiento que hacemos".

Así, ha precisado que el Ayuntamiento "no pretende asumir en absoluto, ni podríamos ni deberíamos, la gestiones del CAC". Al respecto, ha aclarado que "nosotros hemos tenido un contrato que ha expirado el 30 de abril y tenemos en marcha un concurso que va a proporcionar la nueva gestión del CAC", incidiendo en que "lo que pasa en medio nunca es la gestión del Centro de Arte Contemporáneo porque nosotros no lo vamos a asumir".

"Nos hacemos cargo de un edificio municipal para que durante ese tiempo esté mantenido y pueda abrir sus puertas con una oferta mínima", ha dicho, es más, ha aclarado que "ni tan siquiera mantiene el horario propio de un museo ni nada".

En suma, se busca hacer una exposición temporal, que tiene lugar desde el 16 de mayo y que "tiene mucho que ver con la propuesta de la Noche en Blanco", que, precisamente, ha sido presentada su programación este jueves: "Nos parecía que era importante que en una ciudad como la nuestra, que ya celebra 12 años de la Noche en Blanco, un espacio municipal pudiera tener sus puertas abiertas" ese día.

EMPLEADOS

En relación con las personas que realizarán ese servicio, Del Corral ha explicado que tanto la empresa como los servicios jurídicos están estudiando la fórmula "más correcta" para dar ese servicio. "Puede ser prestada por los propios trabajadores --del CAC-- como por empresa externa".

Eso sí, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los trabajadores, ya que, como ha señalado "el pliego de condiciones contempla la subrogación de todos y cada uno de los trabajadores del CAC cuando el contrato se adjudique".

Es decir, según la concejala de Cultura, "sus puestos de trabajo no corren ningún riesgo porque, realmente, existe no sólo en el pliego de condiciones, sino en la ley nueva de contratos del sector público, por lo que es un 'impasse' que esperamos que sea lo menos posible y que pueda, de alguna manera, solucionarse o desbloquearse esta situación lo antes posible".

"El Ayuntamiento es el primer interesado en que esos trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo y que el CAC empiece a funcionar con absoluta normalidad en los cánones de excelencia que se han trabajado hasta el día de hoy; no pensamos bajar, en absoluto", ha concluido.