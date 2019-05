Abe dispuesto a reunirse "sin condiciones" con el líder norcoreano

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, está dispuesto a reunirse "sin condiciones" con el líder norcoreano, Kim Jong-un, para intentar romper la "mutua desconfianza" entre los dos países, según dijo en una entrevista difundida este jueves.



Abe quiere hablar con Kim "francamente y con la mente abierta", afirmó Abe en la entrevista con el diario Sankei.



Aparte de las amenazas que representaba para Japón el desarrollo del programa nuclear norcoreano, Tokio continuamente menciona el caso de japoneses que fueron secuestrados por los servicios secretos norcoreanos hace varias décadas.



Al menos 17 japoneses fueron secuestrados por Corea del Norte entre 1977 y 1983, según las autoridades de Tokio. Cinco de ellos han regresado ya a Japón y uno más fue localizado en Pionyang, pero del resto no hay pistas, según la versión oficial norcoreana.



Este tema suele airearlo el Gobierno de Tokio en muchos foros internacionales y forma parte de las conversaciones que mantienen sus líderes con dirigentes de otras naciones para que se mantenga la presión internacional sobre Pionyang en ese sentido.



"No ha regresado ningún secuestrado desde el retorno de cinco de ellos", afirmó Abe. "Me duele porque he venido trabajando desde un comienzo para resolver este problema", agregó el primer ministro nipón.



Las declaraciones de Abe se conocen poco después de que Kim se reuniera con el presidente ruso, Vladimir Putin, tras las dos cumbres que ha tenido con el de Estados Unidos, Donald Trump, la primera en junio de 2018 y la segunda en febrero pasado.