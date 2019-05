Vox no negociará el Presupuesto andaluz hasta que el PP se disculpe

O Pablo Casado, presidente nacional del PP, hace una rectificación pública tras los “insultos” lanzados, o Vox ni se sentará a negociar el Presupuesto de la Junta de Andalucía. Esta ha sido la advertencia que ha lanzado el portavoz de su grupo en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, quien ha reclamado a Casado “una explicación clara y contundente” del PP, que por medio de su líder nacional tachó de “ultraderecha” a Vox y cargó duramente contra su presidente, Santiago Abascal.

Tras lanzar varias amenazas en este sentido, que hasta la fecha no han tenido mayor recorrido, Vox asegura que esta vez va muy en serio. “Esto no es una rabieta o una reacción desmesurada, es que hay muchos incumplimientos objetivos de los acuerdos que firmamos, y si a esto le añadimos la ofensa… Han echado gasolina al fuego”, ha detallado.

Así que, hasta que no se produzcan estas disculpas públicas, “no estamos en disposición de hablar con PP y Cs” ni sobre el Presupuesto ni sobre ninguna otra cuestión. ¿Significa esto entonces que no habrá cuentas andaluzas? Por lo que respecta a Vox no hay nada que hacer en este momento, aunque no descarta que lleguen a algún entendimiento con Adelante Andalucía o el PSOE con los que, asegura, “están negociando”.

“Nos sentimos ofendidos, no entendemos que se nos pueda descalificar y no es una buena manera de invitarte a negociar”, ha reiterado Hernández, quien ha reconocido que está acostumbrado a que desde la izquierda se les descalifique, “el matiz aquí es que hay un ánimo especial de querer ofender”. Cuestionado sobre la evidencia de que sin Vox no le salen las cuentas a PP y Cs, ha sido rotundo: “Si siguen sin aprender matemáticas, no es cuestión nuestra”.