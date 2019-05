Abren los colegios en Inglaterra e Irlanda del Norte para las locales

Los colegios electorales en Inglaterra e Irlanda del Norte abrieron este jueves para votar en unos comicios locales, aunque no se votará en Gales ni en Escocia, pero servirán para conocer el impacto del "brexit" entre los votantes.



Los centros de votación abrieron a las 06.00 GMT y cerrarán a las 21.00 GMT, aunque el grueso de los resultados se conocerán en la tarde del viernes.



En Inglaterra, un total de 8.425 escaños están en juego en 248 ayuntamientos, y se elegirán los alcaldes de las ciudades Bedford, Copeland, Leicester, Mansfield, Middlesborough y North of Tyre, mientras que no se votará en la capital británica.



En Irlanda del Norte, los votantes están llamados a las urnas para elegir a los 462 miembros que componen los once consejos regionales, tras una campaña marcada, además del "brexit", por el reciente asesinato de la periodista Lyra McKee, de 29 años, a manos de la banda terrorista disidente Nuevo IRA.



Los conservadores de la primera ministra británica, Theresa May, defienden hoy en Inglaterra la mayor parte de los escaños actualmente en su poder -4.906-, frente a los 2.113 de la oposición laborista, mientras que los proeuropeos del Partido Liberal Demócrata confían en aumentar y conservar los 647 concejales.



En Irlanda del Norte, el Partido Democrático Unionista (DUP), mayoritario entre la comunidad protestante, aspira a aumentar los 130 asientos que logró en 2014, 25 más que el nacionalista Sinn Féin, antiguo brazo político del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA) y principal fuerza entre los católicos.



El Reino Unido, que votó a favor del "brexit" en el referéndum de 2016, ha retrasado su retirada de la Unión Europea (UE) hasta el próximo 31 de octubre después de que el Parlamento rechazase varias veces el acuerdo de salida negociado entre Londres y Bruselas.



La líder conservadora confía en alcanzar un acuerdo con el laborismo para poder salir pronto de la UE y evitar que el país tenga que ir a las urnas en las europeas.