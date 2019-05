Mueller envió una queja al fiscal por el resumen de su investigación

El fiscal especial Robert Mueller envió una carta de protesta al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, por el resumen que hizo público de su investigación de dos años sobre la llamada trama rusa, según publicaron este martes medios locales.



En la carta, Mueller se quejó al fiscal general de que el resumen con las conclusiones "no capturaba plenamente el contexto, la esencia y el contenido" de la investigación.



Mueller dio por terminada la investigación el 22 de marzo pasado y Barr envió a los pocos días un resumen de cuatro páginas con las principales conclusiones al Congreso, documento que también hizo público.



En su resumen, Barr indicó que Mueller no halló pruebas de nexos entre el entorno del presidente estadounidense, Donald Trump, y el Kremlin, objeto de la investigación, y que no había alcanzado una conclusión sobre una posible obstrucción a la justicia del mandatario.



Fue precisamente eso lo que provocó que el 27 de marzo Mueller enviase su carta de protesta a Barr.



"El resumen que el Departamento (de Justicia) envió al Congreso y luego hizo público en la tarde del 24 de marzo no captaba plenamente el contexto, la esencia y el contenido del trabajo y las conclusiones de esta oficina", dijo Mueller.



"Ahora existe una confusión pública sobre aspectos cruciales de los resultados de la investigación. Eso amenaza con socavar un propósito central por el que el Departamento nombró al fiscal especial: asegurar la plena confianza pública en el resultado de la investigación", añadió.



En la carta, Mueller pidió a Barr que hiciese públicos la introducción del informe y los resúmenes originales.



Al día siguiente, 28, Mueller y Barr mantuvieron una llamada telefónica de 15 minutos, según informó una portavoz del Departamento de Justicia al diario The Washington Post, en la que intercambiaron tono cordial en impresiones sobre cómo proceder.



Mientras Mueller defendió la publicación de tramos del informe preocupado de que sus conclusiones no se hubiesen entendido, el fiscal general le comunicó su intención de hacer público el documento entero, algo que finalmente hizo el pasado 18 de abril.



Esta carta se da a conocer el día antes de que Barr declare por primera vez ante el Congreso desde la publicación del informe.



Está previsto que el fiscal general comparezca este miércoles ante el Comité de Judicial del Senado, mientras que el jueves lo hará ante el comité homónimo de la Cámara de Representantes.