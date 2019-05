Fiscal general de EEUU rechaza acudir ante al Congreso por trama rusa

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, rechazó hoy acudir al Comité Judicial de la Cámara Baja, donde tenía previsto comparecer este jueves para dar explicaciones sobre su actuación respecto a la publicación de los resultados de las investigaciones de la llamada trama rusa.



El presidente de ese comité, el demócrata Jerrold Nadler, anunció hoy a la prensa en el Capitolio que Barr les ha comunicado que no asistirá mañana.



"No sé a qué tiene miedo", dijo Nadler, quien subrayó que, aun así, el comité celebrará la sesión del jueves.



"Deseo y espero que el fiscal general se lo piense esta noche y esté allí también", indicó.



El demócrata destacó, además, que si Barr no proporciona el informe sin censurar de las pesquisas de la trama rusa en los próximos dos días "el siguiente paso será buscar una citación por desacato contra el fiscal general".



Una portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, explicó en un comunicado, citado por la cadena ABC News, que Nadler "puso unas condiciones para la audiencia en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes sin precedentes e innecesarias".



Esta decisión se produce después de que los demócratas exigieran que Barr fuera interrogado por los abogados del Comité Judicial de la Cámara Baja.



El republicano de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Doug Coolins, calificó en un comunicado de "vergonzoso" que miembros de ese comité no tengan finalmente ocasión de escuchar a Barr este jueves porque Nadler ha elegido "torpedear" la audiencia.



Barr sí que compareció hoy ante el Comité Judicial del Senado, donde defendió la manera en que ha gestionado la publicación de las conclusiones del informe de la investigación de la trama rusa elaborado por el fiscal especial Robert Mueller.



"Después de que el fiscal especial presentase el informe confidencial, decidí que era de interés público que el Departamento de Justicia anunciara las conclusiones finales de la investigación, es decir, la determinación de si se ha cometido un delito comprobable o no", dijo Barr ante el Senado.



Mueller dio por terminada la investigación el 22 de marzo pasado y Barr envió a los pocos días un resumen de cuatro páginas con las principales conclusiones al Congreso.



En su resumen, Barr señaló que Mueller no halló pruebas de nexos entre el entorno de Trump y el Kremlin, y que no había alcanzado una conclusión sobre una posible obstrucción a la Justicia por parte del mandatario.



Sin embargo, ayer se supo que el fiscal especial había enviado una carta de protesta a Barr por el resumen, ya que, a su juicio, "no captaba plenamente el contexto, la esencia y el contenido" de las pesquisas.



Los legisladores han acusado a Barr de tratar de defender la imagen de Trump, pese a que la investigación de Mueller deja la puerta abierta a la posibilidad de que el presidente haya intentado obstruir a la Justicia.