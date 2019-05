China y EEUU concluyen "productivas" conversaciones

China y Estados Unidos dieron por concluida la nueva ronda de negociaciones celebrada estos días en Pekín para tratar de poner fin a la guerra comercial que mantienen ambos países, una cita opaca de la que no se han conocido detalles y que continuará la próxima semana en Washington.



"Hemos concluido productivas reuniones con el viceprimer ministro chino, Liu He. Continuaremos nuestras charlas en Washington la próxima semana", publicó anoche en un mensaje en la red social Twitter el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, quien encabezó la delegación del país norteamericano.



La agencia oficial de noticias china Xinhua, que habitualmente informa sobre las posturas gubernamentales, se limitó a confirmar que el encuentro se había producido sin proporcionar más detalles.



Los funcionarios estadounidenses llegaron a China la noche del martes y, tras una cena de trabajo con la contraparte china, mantuvieron ayer una serie de reuniones previas al encuentro de la próxima semana, cuando se espera que se pueda alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin a las tensiones entre las dos grandes potencias económicas mundiales.



Según informó esta semana la Casa Blanca -algo menos opaca que las fuentes gubernamentales chinas- los asuntos de las negociaciones abarcan cuestiones comerciales como la propiedad intelectual, las transferencias forzosas de tecnología, las barreras no arancelarias, la agricultura, los servicios, las compras y la metodología del cumplimiento del acuerdo.



La undécima ronda de negociaciones se llevará a cabo a partir del 8 de mayo en Estados Unidos, adonde viajará una delegación encabezada por el viceprimer ministro chino, Liu He.



Ese mismo día está prevista en Canadá la vista de extradición a EEUU de la directora financiera de la compañía china Huawei, Meng Wanzhou.



Meng, que se encuentra en libertad bajo fianza, fue arrestada el 1 de diciembre de 2018 a petición de Estados Unidos cuando hacía escala en Vancouver (Canadá) de camino a México.



Las autoridades estadounidenses consideran que Huawei y Meng cometieron fraude para violar las sanciones comerciales impuestas por Washington contra Irán.



El presidente de EEUU, Donald Trump, sugirió el pasado diciembre que usaría el caso de Meng en Canadá como una herramienta en las negociaciones comerciales con China.



Ambas delegaciones se verán el 8 de mayo en Estados Unidos por cuarta vez desde un encuentro a finales de febrero en Washington tras el que Trump afirmó que se encontraban "muy cerca del acuerdo" comercial con China.



El pasado 1 de diciembre, en el marco de la cumbre del G-20 en Buenos Aires, el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense acordaron una tregua comercial para tratar de solucionar la guerra arancelaria que comenzó hace ya un año.