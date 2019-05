May destituye al ministro de Defensa, Gavin Williamson

La primera ministra británica, Theresa May, ha destituido al ministro de Defensa, Gavin Williamson, después de abrirse una investigación por la divulgación no autorizada de información de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, informó Downing Street.



Un portavoz de la residencia oficial de la "premier" señaló este miércoles que May ha pedido a Williamson abandonar el Ejecutivo por haber "perdido la confianza" en su habilidad para continuar en el cargo.



El Consejo de Seguridad Nacional del Reino Unido se encarga de supervisar las cuestiones relacionadas con la Seguridad Nacional, la coordinación de Inteligencia y la estrategia de Defensa.