Rusia advierte a EEUU contra sus "pasos agresivos" en Venezuela

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió en una conversación telefónica al secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, contra la continuación de "los pasos agresivos" en Venezuela.



"Se dijo que la continuación de los pasos agresivos tendrá las más graves consecuencias. Solo el pueblo venezolano tiene derecho a determinar su destino, para lo que es necesario un diálogo entre todas las fuerzas políticas del país, que es lo que desde hace largo tiempo pide el Gobierno", informó la Cancillería rusa en un comunicado.



Lavrov subrayó que "la destructiva injerencia exterior, más aún con el uso de la fuerza, no tiene nada en común con los procesos democráticos".



El jefe de la diplomacia rusa denunció que "la injerencia de Washington en los asuntos internos de un país soberano y las amenazas a sus dirigentes son una burda violación del derecho internacional".



En la nota, el ministerio acusó a Estados Unidos de apoyar la víspera el intento de la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó de hacerse con el poder.



La conversación telefónica tuvo lugar a petición de Pompeo, quien admitió en Washington que "la acción militar es posible" en el país latinoamericano "si eso es lo que es requerido".



Además, aseguró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estaba listo para abandonar el país, pero recibió indicaciones de Rusia de que no debía hacerlo, lo que ha sido negado tanto por Caracas como por Moscú.



El Gobierno de Maduro ha denunciado que Venezuela vivió el martes un intento de golpe de Estado encabezado por Guaidó, quien lidera la Asamblea Nacional (Parlamento) y que ha sido reconocido como presidente del país por más de cincuenta naciones.



La embajada rusa en Venezuela aseguró que el Ejército continúa del lado de Maduro y negó que los especialistas militares rusos pudieran intervenir en los hechos que tienen lugar en Caracas, aduciendo que "no son militares que participen en acciones de combate".