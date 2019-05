Bendodo: "El PP es el único partido con aval de buena gestión"

El portavoz del PP-A y presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha señalado este miércoles que su partido es el único que "puede acudir a las urnas en las elecciones municipales del 26 de mayo con el aval de la buena gestión llevada a cabo por nuestros alcaldes y alcaldesas en la provincia".

Bendodo, que ha participado en el Comité Ejecutivo de la agrupación del PP en Marbella (Málagag), ha señalado que "la buena gestión es lo que nos hace únicos frente a otros y los ciudadanos saben lo que suponen nuestras recetas".

"El PP no acude a las urnas con promesas o imposibles; acude con lo que nos diferencia del resto, la excelente gestión desarrollada. Tenemos un proyecto tangible, comprobable, que da sus frutos en muchos de los municipios de Málaga", ha explicado.

En este sentido, ha puesto el ejemplo de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, de quien ha dicho que "en poco más de año y medio volvió a llevar al municipio a ser referente nacional e internacional".

"Quien quiera a Muñoz de alcaldesa, y quien quiera que por nada del mundo vuelva el PSOE, tiene que apoyar al PP. No hay otra opción. No volvamos a equivocarnos, no dejemos que una mayoría de votos del centro derecha tenga como resultado un alcalde del PSOE", ha apuntado.

Bendodo ha puesto el acento en que el PP "tiene 40 años, no se acaba de inventar y no es fruto de modas ni de personas que se han enfadado y se han ido a otro sitio" y ha definido a su partido como "un junco que siempre está en el mismo sitio a pesar de las tempestades".

"Pueden venir vientos, mejores resultados, peores resultados y el junco se mueve, pero siempre vuelve al mismo sitio. Este es el PP de toda España, fuerte, serio, que sabe lo que quiere y que lidera los debates", ha agregado.

"En cuarenta años de historia, hemos tenido mejores y peores momentos, pero de todo se aprende. Y aquí seguimos, con más ganas e ilusión que nunca para salir a ganar las elecciones municipales", ha apuntado.

Según Bendodo, el proyecto político del PP "no cambia" ya que, ha señalado, "este partido siempre ha sido de centro derecha".

"Un pie siempre lo tenemos en el centro político y con el otro pie, podemos girar a la izquierda o la derecha para ampliar la base social. Cuanto más amplia sea nuestra base social, más gente estará con nosotros. Tenemos gestión para dar mensajes al centro, a la izquierda y a la derecha porque somos un partido con la base social más amplia de toda España", ha añadido.

Las elecciones generales del 28 de abril, ha apuntado, han servido para que "mucha gente se dé cuenta de que hoy no volvería a votar lo que votó el domingo porque se ha dado cuenta de que no ha servido para nada y para poner a Pedro Sánchez en la Moncloa", ha concluido.