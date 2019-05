“El voto no es incondicionado, lo primero, derogar la reforma laboral"

La celebración del 1º de Mayo en Andalucía ha estado muy condicionada por el resultado de las elecciones generales del pasado domingo y el grito unánime de los convocantes de las manifestaciones, CCOO y UGT, ha sido claro y alto mirando al presidente del Gobierno: El voto de la clase trabajadora “no es incondicionado” y le exigen la derogación de la reforma laboral. “Lo primero es lo primero”, han repetido una y otra vez.

La manifestación central de este 1º de Mayo ha tenido lugar en Sevilla y ha congregado a más de 15.000 personas bajo un sofocante sol que muchos han soportado con estoicismo, aunque tanto durante la marcha desde la Plaza Nueva hasta la Puerta de Jerez los manifestantes iban huyendo del sol haciendo estirarse la protesta y, llegamos al escenario, todos iban buscando la sombra de los árboles hasta que se cantó la Internacional y se dispersaban.

En esta ocasión se han hecho especialmente visibles los mayores, los pensionistas, y las reivindicaciones han ido desde lo estrictamente laboral (Pickman, Endesa, Caixabank, Canal Sur, dependencia, ayuda a domicilio, educación y sanidad pública) a las más sociales o de cambio del sistema (del “Soy lesbiana” de una camiseta al grupo contra la burocracia sindical que más guerra daba), y entre las banderas de UGT y CCOO, como es tradicional, la de la República, en sus más diversas versiones.

Por cierto que la instalación del escenario no ha estado exento de polémica y hasta el secretario de CCOO Sevilla, Alfonso Vidán, ha anunciado una comisión de investigación en el Ayuntamiento hispalense para depurar responsabilidad por su incompetencia y dejadez, al no permitirles cerrar en los Jardines de Cristina y, por tanto, a la sombra.

“Las personas, lo primero”, era uno de los lemas centrales de este 1º de Mayo que pronto se ha tornado en exigencias hacia el Gobierno de Pedro Sánchez y de reivindicación ante el “monstruo que recorre Europa”, en referencia a Vox, y el papel de la clase trabajadora a la hora de darle la mayoría a la izquierda. “El voto no es incondicionado. No queremos contrato único ni pensiones privadas”, advertía la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, en su alocución, retomando la idea que ya había manifestado antes su homóloga de UGT-A, Carmen Castilla, para exigirle a Sánchez “que cumpla”.

“Lo primero, derogar la reforma laboral”, coincidían ambas, que junto a los otros representantes sindicales, le mostraban al PSOE el camino a seguir: derogar las reformas laborales y la de las pensiones (garantizando la subida con el IPC), así como la Ley Mordaza (una “vergüenza”), recuperar derechos laborales y sindicales, más inspecciones y sanciones para luchar contra la siniestralidad, subida del salario mínimo a mil euros, respeto y garantía para los empleados públicos, garantizar la igualdad…

Peticiones al Gobierno andaluz

Las exigencias no sólo se han dirigido al Gobierno central sino también al andaluz, especialmente después de que el consejero de Hacienda, Industria y Minas, Juan Bravo, anunciase “duplicidades” en el sector público andaluz. “Eso son leyendas urbanas, que nos digan cómo, cuánto y dónde”, exigía López, advirtiendo de que los que nos atienden las emergencias o los que apagan los fuegos “son empleados públicos que tienen sus derechos”. “Con los recursos públicos no se hace negocio y no tenemos dinero para ir a una mutua”, resumía la secretaria general de CCOO-A.

El 28A ha sido “una bofetada al racismo, a la xenofobia, al machismo”, decía Carmen Castilla, advirtiendo que “hoy empieza la reconquista de los derechos de los trabajadores” y que “le pese a quien le pese” seguirán reivindicando en las instituciones y en la calle. Y como López, también recordaba que la segundo vuelta estará el 26 de mayo con las municipales y las europeas, en las que hay que apostar por una Europa social.

También mandaban un recado directo a la patronal. “Que no se hagan los suecos”, porque ya se les ha olvidado aplicar las subidas salariales pactadas y siguen con su “carácter paternalista”.

Las protestas en Sevilla y en toda Andalucía

La manifestación de Sevilla ha salido a las 12,00 horas desde la Plaza Nueva con dirección a la Puerta Jerez y en ella han participado 15.000 personas, según UGT y CCOO, entre las que estaban el coordinador general de IU-A y portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, Antonio Maillo, y el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez.

A la misma hora se han producido marchas en Huelva, desde la Plaza 12 de Octubre, con la participación de 2.500 personas; Cádiz, desde la Plaza de España, con 7.500; Jaén, desde la Plaza de la Constitución, con 1.500, y Almería, desde la explanada de la Autoridad Portuaria, con 3.000 participantes.

Previamente, a las 11,00 horas, se ha producido la manifestación de Córdoba, que ha partido de la glorieta Media Luna y ha contado con 3.000 asistentes; y en Málaga, desde la Alameda de Colón con 10.000 personas, mientras que a las 11,30 horas ha tenido lugar en Granada otra marcha desde la Plaza Triunfo con 14.000 asistentes.

Además de en las capitales de provincia, también se han producido a las 12,00 horas una manifestación en La Línea de la Concepción (Cádiz), que ha partido de la plaza de toros con 500 participantes, y otra en Motril (Granada), desde la sede de CCOO, también con 500 personas, ambas ciudades en base a datos facilitados por UGT.

