Díaz: "Si Casado cree que Vox es extrema derecha, ya tarda en romper"

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha afirmado este miércoles que si el líder del PP, Pablo Casado, "de verdad cree" que Vox es un partido de extrema derecha, "mucho está tardando en romper con ellos en Andalucía".



Antes de participar en un acto público en la sede del PSOE en Alhaurín de la Torre (Málaga), Díaz se ha referido en declaraciones a los periodistas al "bandazo" de Casado, quien calificó este martes a Vox de "extrema derecha".



A su juicio, el dirigente popular "ha venido a la política a eso, a dar volantazos permanentemente, cosa que lo hace poco creíble", por lo que le ha instado a romper el acuerdo de gobierno en Andalucía con esta formación.



De lo contrario, ha indicado, "¿cómo se va a creer la gente en España que diga que es un partido de ultraderecha, si es el que tiene la sartén por el mango y el que sostiene al gobierno de Andalucía?".



La expresidenta andaluza también ha lanzado un mensaje al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al afirmar que "si dice que es liberal tendrá que dejar de hacerle vetos al único partido constitucionalista que tiene este país".



En cuanto al resto de fuerzas políticas, como Podemos, ha confiado que hayan "tomado cuenta" de los resultados electorales del domingo y les ha pedido que "dejen al PSOE gobernar" y "cuanto antes".



Al ser cuestionada sobre posibles pactos poselectorales, ha dicho que espera que "se dejen ya de hacer cordones sanitarios, vetos y barbaridades varias" frente a la voluntad que han expresado los ciudadanos en las urnas.



En el mismo sentido, ha reclamado al resto de partidos que "no mareen la perdiz" y que "no empiecen a dar vueltas" para intentar impedir que Sánchez sea investido presidente del Ejecutivo.



Díaz ha asegurado que está "encantada" con los resultados de las elecciones generales y ha opinado que si los comicios autonómicos del pasado diciembre han servido para movilizar a los ciudadanos en toda España, "bendita sea la hora" que han "parado a una derecha reaccionaria, cruel, egoísta".



"Todo el mundo vio lo que hicieron en Andalucía", ha referido la secretaria general del PSOE-A, que cree que eso ha servido para "movilizar a la izquierda", ya que si los votantes han hecho "una moción de censura al Gobierno andaluz en las urnas cien días después de que tomara posesión, no tienen que estar muy a gusto con lo que ha pasado".



Por otro lado, Díaz ha criticado el nombramiento del exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo como responsable de Acción Exterior de la Junta de Andalucía al señalar que el PP "parece que quiere convertir a Andalucía en el patio trasero de los caídos del señor Casado".



Con motivo del Primero de Mayo, Díaz ha reivindicado el empleo de calidad y ha confiado en que los resultados de las elecciones generales se transformen en la "posibilidad ya real de poder quitar una reforma laboral que ha sido infame" y que ha precarizado el empleo hasta niveles que "abochornan".