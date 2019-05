Cuba rechaza nueva amenaza de Trump

Cuba rechazó "enérgicamente" este martes la amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un embargo "completo" a la isla, llamó "mentiroso patológico" a su asesor de seguridad, John Bolton, y negó la supuesta injerencia de La Habana en Venezuela.



"Rechazamos enérgicamente la amenaza de bloqueo total y completo de #Trump contra #Cuba", escribió el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en su cuenta de Twitter.



Díaz-Canel reiteró que "no hay operaciones militares, ni tropas cubanas en #Venezuela" y llamó a la comunidad internacional "a detener peligrosa escalada agresiva y preservar la #Paz. Basta ya de mentiras #SomosCuba".



Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, dijo que el "asesor d Seg Nac #EEUU Bolton es un mentiroso patológico q desinforma al Pdte Trump", en un mensaje vía Twitter.



Rodríguez aseguró que "no hay tropas" de Cuba en Venezuela "ni cubanos participan en operaciones militares ni de seguridad" e insistió en que su país solo mantiene en territorio venezolano "personal médico en misión humanitaria".



"Rechazo enérgicamente amenaza d bloqueo total d Trump", sentenció, lo que responde al anuncio realizado escasas horas antes por el presidente estadounidense.



Trump amenazó, también vía Twitter, con recrudecer el embargo contra La Habana e imponerle "un embargo completo" y "sanciones del mayor nivel" si las fuerzas militares y de inteligencia cubanas -que según Washington están infiltradas en Venezuela- "no cesan inmediatamente sus operaciones militares y de otro tipo" en el país suramericano.



Añadió que espera que "todos los soldados cubanos vuelvan pronto y pacíficamente a su isla".



Bolton, por su parte, tuiteó que EE.UU. "condena el papel directo de Cuba a la hora de mantener en el poder al fracasado régimen de Maduro" y prometió tomar "medidas para cortar los mecanismos a los que recurre el régimen cubano para seguir en Venezuela y hacer que rinda cuentas por el papel desestabilizador que juega en esta crisis".



EE.UU. cree que la campaña contra Maduro del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, no ha triunfado hasta ahora debido a la influencia de unos 25.000 cubanos que presuntamente actúan dentro de la estructura militar y de inteligencia del país.



El Gobierno de Cuba sostiene, sin embargo, que no despliega efectivos militares y de seguridad en Venezuela y este mes ya acusó a Washington de "mentir descaradamente" sobre ese punto.



El asesor de Trump responsabilizó en buena parte a Cuba de que el levantamiento castrense liderado este martes por Guaidó no triunfara de inmediato, según sus declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.



Además definió al bloque de países con gobiernos socialistas formado por Cuba, Venezuela y Nicaragua como la "troika de la tiranía" y en los últimos meses ha aumentado la presión contra La Habana por su respaldo a Maduro.



Bolton anunció este mes que se limitarán las remesas que pueden enviarse a Cuba desde Estados Unidos a "mil dólares por persona por trimestre" y el Departamento de Estado confirmó que está estudiando eliminar algunas de las doce categorías que permiten a los estadounidenses viajar legalmente a la isla.



Además, a partir de este jueves, 2 de mayo, Washington permitirá las demandas en tribunales estadounidenses contra empresas multinacionales que operan en terrenos o inmuebles expropiados en Cuba tras la Revolución de 1959, lo que endurece aún más el embargo y amenaza con disuadir la inversión extranjera en Cuba.