Manu Brabo aconseja a los futuros periodistas que "tengan curiosidad"

El fotoperiodista Manu Brabo, ganador del Premio Pulitzer, ha animado este martes durante un encuentro con escolares a quienes quieran ejercer el periodismo a que "tengan curiosidad y poca vergüenza a la hora de preguntar".



Brabo, que ha ofrecido una conferencia en el colegio Virgen de la Candelaria de Benagalbón, en Rincón de la Victoria (Málaga), ha explicado a Efe que ha transmitido a los estudiantes que, si quieren que las situaciones de guerra y conflicto en las que él ha trabajado no se repitan en el futuro, "ellos tienen un papel protagonista".



"Deben darse cuenta de lo afortunados que somos, y de que, en el fondo, si a ellos no les gustaría vivir una situación así, deben cuidarse un poco más", ha añadido.



También ha querido explicarles "las situaciones que hacen a un fotógrafo ir a sitios así" y que "tengan conciencia de que el mundo es a veces un sitio complicado, un mundo cruel, y ellos van a ser los que en el futuro puedan ayudar a que estas situaciones no se repitan".



Durante la conversación, los escolares han expuesto sus dudas y le han planteado, entre otros aspectos, si el fotoperiodista debe en situaciones así limitarse a tomar imágenes o debe también ayudar a personas que están en dificultades.



"La respuesta es la de siempre. Cuando hacemos fotos, ya estamos en teoría ayudando, pero hay veces en las que se ayuda y no me arrepiento y otras en las que no se ayuda y tampoco me arrepiento. La idea es que, si lo que está ocurriendo no se sabe, nadie te puede ayudar", ha señalado Brabo.

Biografía

Manu Brabo (Asturias, 1981) es un periodista fotográfico independiente con sede en Turín, Italia, cuyo trabajo se centra principalmente en los conflictos sociales en todo el mundo. Desde 2007, ha trabajado en el impacto de desastres naturales, cambios políticos, levantamientos, revoluciones y guerras en países como Honduras, El Salvador, Haití, Bolivia, Kosovo, Libia, Egipto, Siria, Ucrania, etcétera.

Durante los últimos años, Manu ha estado trabajando para varias ONG y agencias internacionales de noticias, The Associated Press, y sus fotos se han publicado en las revistas y periódicos más importantes.

También es miembro de pleno derecho de la cooperativa de fotoperiodistas MEMO, así como cofundador de la revista MEMO. Entre sus numerosos premios nacionales e internacionales destaca especialmente el Premio Pulitzer de Fotografía en 2013.