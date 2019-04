Rusia dice que los militares venezolanos siguen del lado de Maduro

La embajada rusa en Venezuela aseguró hoy que los militares venezolanos continúan del lado del Gobierno de Nicolás Maduro después de que el jefe del Parlamento opositor, Juan Guaidó, llamara a un levantamiento cívico-militar para desbancarlo del poder.



"Los militares siguen al lado del Gobierno legítimo. Ninguna instalación militar ha sido tomada" por la oposición, dijo un portavoz de la misión diplomática a la agencia rusa Interfax.



Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, declaró este martes que las fuerzas militares "dieron el paso" al apoyarlo a él y su plan para expulsar del poder a Maduro, a quien considera un mandatario ilegítimo y usurpador.



Consideró que "la familia militar de una vez dio el paso" para unirse a él y conseguir "el cese definitivo de la usurpación" que considera que Nicolás Maduro hace del Gobierno.



Las fuerzas de seguridad de Venezuela que son leales al Gobierno de Maduro han lanzado este martes bombas lacrimógenas contra Guaidó, que está acompañado por militares en levantamiento contra el régimen.



"La situación en general es tranquila. No tenemos información de que alguno de nuestros ciudadanos haya sido herido", aseguró el diplomático ruso.



A la pregunta de si los especialistas militares rusos que se encuentran ahora en Venezuela podrían intervenir en los acontecimientos que tienen lugar en Caracas, respondió con un "no" categórico al explicar que "no son militares que participen en acciones de combate".



Añadió que estos especialistas asisten a Venezuela en trabajos de reparación y adiestramiento de militares de conformidad con los acuerdos bilaterales de cooperación técnico-militar.



El Ministerio de Exteriores ruso, a su vez, lamentó que la "oposición radical de Venezuela haya vuelto a recurrir a los métodos de confrontación violentos" en lugar de optar por un "arreglo pacífico de las discrepancias políticas".



"Llamamos a las partes a renunciar a la violencia. Es importante evitar disturbios y derramamiento de sangre. Los problemas que afronta Venezuela deben ser resueltos a través de negociaciones responsables sin condiciones previas", declaró la Cancillería rusa en un comunicado publicado en su web.