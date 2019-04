Maduro dice contar con la "total lealtad" de los jefes militares

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que cuenta con la "total lealtad" de los jefes militares de su país en vista del levantamiento encabezado en Caracas por el líder opositor Juan Guaidó junto a un grupo de soldados.



"¡Nervios de Acero! He conversado con los Comandantes de todas las (Red de Defensa Integral) REDI y (Zona de Defensa Integral) ZODI del país, quienes me han manifestado su total lealtad al Pueblo, a la Constitución y a la Patria", indicó en Twitter el mandatario.



Maduro llamó a la "máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz".



El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, anunció este martes que "la familia militar de una vez dio el paso" para unirse a él y conseguir "el cese definitivo de la usurpación" que considera que Maduro hace del Gobierno.



"El Primero de Mayo, el cese definitivo de la usurpación empezó hoy", asegura en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter y en el que se le puede ver junto a un grupo de militares en las cercanías de la base de La Carlota, en el este de Caracas.



En dicho vídeo, llamó a las calles a todos aquellos venezolanos que se han comprometido en las últimas semanas a manifestarse en las calles para exigir la salida de Maduro.



"Contamos con el pueblo de Venezuela hoy, las Fuerzas Armadas están claramente del lado, del pueblo están del lado de la Constitución, leales al pueblo de Venezuela, a su familia, al futuro, al progreso", dijo.



"Hoy como presidente de Venezuela, como legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas convoco a todos los soldados a todos, a toda la familia militar, a acompañarnos en esta gesta como siempre hemos, hecho en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta", agregó.



Minutos más tarde, miles de personas salieron a las calles y se acercaron hasta donde estaba Guaidó para manifestar su respaldo.