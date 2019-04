La Fiscalía de EE.UU. rechaza la solicitud del Chapo de repetir juicio

La Fiscalía de Estados Unidos anunció su rechazo a la petición de los abogados del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, conocido como el Chapo, de repetir el juicio en el que fue declarado culpable en febrero.



Esta petición respondía a informaciones periodísticas que apuntan a que varios miembros del jurado incumplieron la prohibición de informarse en redes sociales y medios de comunicación sobre el proceso del que estaban formando parte.



En su escrito presentado hoy, fecha límite fijada por el juez, los fiscales argumentaron que esas informaciones, publicadas por Vice, no son demostrables, por lo que el juicio no debería repetirse.



Argumentaron que la petición del Chapo "se basa únicamente en un artículo con una fuente anónima publicado sin corroborar": "No hay indicios de que algún miembro del jurado haya mentido al tribunal para ocultar cualquier sesgo sobre el acusado".



"Como el artículo de Vice no plantea el problema de que el acusado sea inocente y que el jurado lo haya condenado equivocadamente, no se justifica un nuevo juicio", añadieron.



Uno de los abogados de el Chapo, Jeffrey Lichtman, dijo que la Fiscalía está "desesperada por evitar una audiencia que incluya testimonios de los jurados".



"Saben perfectamente que revelará que los jurados mintieron de manera sistemática al juez sobre no seguir la cobertura de los medios durante el juicio. El caso del Chapo no ha sido nada más que una Inquisición glorificada y el rechazo del Gobierno a simplemente escuchar a jurados lo demuestra", añadió.



El Chapo Guzmán fue declarado en febrero culpable de diez delitos de narcotráfico por un jurado que deliberó durante seis días, en un proceso que duró casi cuatro meses.



Durante dicho proceso, el magistrado recordó que los miembros del jurado no podían informarse sobre el caso contra el narcotraficante mexicano a través de la prensa o redes sociales para no contaminarse a la hora de deliberar, lo que sí habrían hecho algunos según la entrevista bajo anonimato publicada por Vice.



La lectura de la sentencia contra el Chapo está prevista para el próximo 25 de junio.