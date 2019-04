Susana Díaz se quita la "espinita"

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha logrado quitarse la "espinita" que decía tener clavada desde las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre, cuando los socialistas perdieron el poder después de 37 años al frente de la Junta.



En este primer "examen" tras los comicios andaluces del pasado diciembre, el PSOE -con casi el 94 por ciento de los votos escrutados- ha alcanzado un apoyo del 34,31 % de los votos frente al 27,9 % obtenido el pasado diciembre.



Respecto a los últimas elecciones generales, los socialistas habrían pasado de los 20 diputados conseguidos en Andalucía a 24, situándose nuevamente como primera fuerza política en esta región (en 2016, el PP ganó en Andalucía).



Hace sólo cuatro días, en una comparecencia ante los medios de comunicación, Díaz auguró ya un "gran resultado" en Andalucía, que cifró en torno a 1,5 millones de votos, es decir, casi medio millón más que en las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre (con el 93,78 % de votos escrutados, ha conseguido 1.470.674 votos).



Y, si desde entonces ha repetido sin cesar que quería quitarse la "espinita" de aquel mes de diciembre, esta semana ya lo dio por seguro.



Su reto era también que el PSOE andaluz fuera el que más aportara a la victoria en España y, para ello, se han empleado a fondo: sólo durante la Semana Santa los socialistas andaluces llegaron a protagonizar más de doscientos actos y ella ha participado en más mítines que durante la campaña de las autonómicas del 2 de diciembre.



Coincidió con el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, en cuatro actos en Andalucía durante la precampaña y otros tres en campaña, aunque la falta de sintonía entre ambos sigue siendo evidente.



La expresidenta de la Junta perseguía la remontada: conseguir un buen resultado era imprescindible no sólo para el PSOE andaluz, sino para su futuro político, después de que la dirección federal le mostrara la puerta de salida ante la debacle electoral en Andalucía.



Tras lo sucedido el 2 de diciembre, desde Ferraz se planteó la "necesaria renovación" en el PSOE andaluz, si bien se decidió aplazar este proceso debido a las sucesivas citas electorales de este año.



Todas las miradas se posaron en la ministra de Hacienda y cabeza de lista al Congreso por Sevilla, María Jesús Montero, como posible sucesora -en su momento- de Susana Díaz, quien en ningún caso se ha planteado dejar la secretaría regional.



Tal vez por su veteranía en el partido, Díaz está convencida de que recuperar su liderazgo era sólo cuestión de tiempo.



Han pasado poco más de cuatro meses desde que dejó de ostentar la Presidencia de la Junta y, hoy, el ambiente en la sede del PSOE andaluz no se parece en nada al de diciembre, cuando prácticamente no se dejó ver nadie hasta que finalizó el recuento.



Esta noche las caras son otras, lucen sonrisas entre los dirigentes, que sostienen que Andalucía ha sido el "aldabonazo" que ha evitado que se reproduzca en España el "experimento" de esta comunidad, donde PP y Ciudadanos gobiernan en coalición con el apoyo de la extrema derecha.



El reto ahora para los socialistas andaluces es volver a gobernar en esta comunidad y se emplearán a fondo para conseguirlo, un objetivo que ven más cerca después de que el partido que preside la Junta, el PP, haya quedado en estos comicios como tercera fuerza, superado incluso en votos por Ciudadanos, su socio de gobierno.