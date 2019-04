Opositores y militares alcanzan un principio de acuerdo en Sudán

La oposición representada por el equipo negociador de la plataforma opositora Fuerzas de Libertad y Cambio y el Consejo Militar de Transición que está en el poder desde el derrocamiento de Omar al Bashir anunciaron hoy un principio de acuerdo para buscar un organismo que dirija Sudán.



Opositores y militares pactaron la integración de un consejo soberano conjunto de militares y civiles que dirija el país aunque aún falta por definir la composición del órgano, un asunto sobre el que tratarán de llegar a un acuerdo.



Un miembro de la delegación negociadora de las fuerzas de la libertad y el cambio, Omar al-Daqir, indicó a la prensa que las dos partes acordaron discutir el porcentaje de participación militar y civil en el consejo el domingo.



Según indicó a Efe una fuente de las Fuerzas de Libertad y Cambio que pidió el anonimato, los opositores quieren que el consejo tenga 15 miembros, 8 de ellos civiles y 7 militares, mientras que la Junta Militar insiste en que el órgano esté compuesto por 10 personas, 7 militares y 3 civiles.



El principio de acuerdo se alcanzó después de que el equipo negociador opositor se reuniera hoy con el Consejo Militar Transitorio para encontrar una salida a la crisis que desembocó en el golpe de Estado que derrocó el pasado 11 de abril a Al Bashir.



El encuentro, el primero después de que los opositores dieran marcha atrás en su decisión de no negociar con la Junta Militar, se produjo tras una semana de renovadas protestas en demanda de una transición hacia un Gobierno civil.



Tras la reunión, el líder del partido opositor Al Umma, el ex primer ministro Sadiq al Mahdi, había instado al pueblo a que continúe la protesta que mantiene desde hace tres semanas frente al principal cuartel militar del país hasta que todos sus objetivos se cumplan.



Miles de personas mantienen la protesta en Sudán en demanda de una transición democrática hacia un Gobierno civil, después de que las manifestaciones contra Al Bashir derivaran en su derrocamiento por parte de los militares hace dos semanas.



Durante su comparecencia ante los medios Al Mahdi reclamó "un consejo soberano, un consejo de seguridad nacional, así como un consejo de ministros de expertos que no pertenecen a partidos políticos".



Además pidió "un consejo legislativo que represente a todas las Fuerzas de Libertad y Cambio y las otras fuerzas políticas que se opusieron al régimen anterior, además de figuras nacionales cualificadas, teniendo en cuenta la representación de los desplazados y los marginados, las mujeres y los jóvenes".



En un incidentes que se produjo hoy mismo, el Partido del Congreso Popular, aliado de Al Bashir, denunció el ataque de una grupo de manifestantes contra una reunión de su Consejo Consultivo en Jartum en el que han resultado heridos más de una treintena de miembros de la formación.



El responsable de comunicación del Partido del Congreso Popular, Abdel Al Makin, dijo a Efe que docenas de manifestantes atacaron con piedras la reunión del partido causando al menos 34 heridos, que fueron trasladadas a un hospital.



El Congreso Popular, fundado por el fallecido pensador islamista Hasan al Turabi, era el principal aliado del Partido del Congreso Nacional de Omar al Bashir, derrocado el pasado día 11 en un golpe militar.



Las Fuerzas de Libertad y Cambio condenaron el ataque contra el Congreso Popular y llamó a seguir los mecanismos legales para exigir responsabilidades a esta formación.



Las protestas comenzaron en diciembre en medio de un empeoramiento de la situación económica, con alzas de los precios de los productos básicos y el combustible.



La represión ha provocado al menos la muerte de más de medio centenar de personas y miles de heridos y detenidos que fueron liberados tras la toma del poder por parte del Consejo Militar Transitorio.