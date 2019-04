Rusia considera ampliar la entrega de pasaportes exprés a toda Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que el Kremlin baraja la posibilidad de entregar pasaportes exprés no solo a los ucranianos residentes en Donetsk y Lugansk, sino a todos.



"En general pensamos en la posibilidad de entregar los pasaportes mediante mecanismo simplificado a los ciudadanos de Ucrania" y no solo a los residentes en Donetsk y Lugansk, manifestó Putin en Pekín durante un encuentro con medios de prensa rusos.



Rusia decidió el pasado miércoles entregar por la vía exprés la ciudadanía a los residentes prorrusos del revuelto este de Ucrania para "defender sus derechos".



El mandatario ruso consideró que una decisión como esta no representaría una carga financiera que pudiese afectar a los jubilados rusos y otras personas que reciben asistencia social.



"Al debatirse este tema, especialmente a la hora de hacer 'cuentos de horror' sobre el presupuesto ruso, sobre los beneficiados por la asistencia social, pienso que estas versiones son lanzadas por personas o fuerzas políticas que no desean que Rusia apoye a las personas que viven en Donbás", señaló.



Incluso, Putin indicó que no descartaba la posibilidad de que los residentes de Donbás pudiesen optar tanto por la jubilación rusa como por la ucraniana, algo que calificó de "teóricamente posible".



"Si tenemos en cuenta que esta gente vive bajo las balas y en sus huertos periódicamente estallan bombas, yo pienso que nuestros jubilados, muchos de los cuales pasaron, y todavía recuerdan la guerra y comprenden en qué condiciones vive esta gente, no lo considerarán una injusticia social", argumentó.



Por ello, según el presidente ruso, "si alguien allí además recibe la jubilación ucraniana, pues que dios le bendiga. Eso son unos 6.000 rublos (menos de cien dólares)".



Según el decreto firmado por el presidente ruso, los residentes permanentes de las autorproclamadas y separatistas repúblicas de Donetsk y Lugansk, tienen derecho a obtener la ciudadanía rusa "en un plazo que no superará los tres meses" a partir del día de entrega de la petición.



Esta decisión del Kremlin despertó fuertes críticas y condenas inmediatas no solo en Ucrania, donde tanto el presidente saliente, Petró Poroshenko, como el electo, Vladímir Zelenski, coincidieron en calificarla de agresión e injerencia, y llamaron a la comunidad internacional a recrudecer las sanciones contra Moscú.



Además de Ucrania, a las condenas se sumaron EEUU y la UE, los cuales consideran que el decreto afectará el cumplimiento de los acuerdos de Minsk.



Kiev estima que esto puede servir como excusa para una futura intervención militar rusa en esta región o para que los enfrentamientos deriven en conflictos congelados semejantes a los de las separatistas regiones georgianas de Abjasia y Osetia del Sur o la moldava Transnistria, en las que Rusia entregó unilateralmente su nacionalidad a los separatistas locales.