Uno de cada tres enfermos mentales graves no responde a medicamentos

Uno de cada tres pacientes con una enfermedad mental grave no responde a los medicamentos, según datos presentados en el 26 Symposium Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría, Controversias 2019, que se celebra en Barcelona con la participación de 450 psiquiatras de todo el mundo.



Los psiquiatras que asisten a este simposio, que se clausurará mañana, han destacado que las personas con enfermedades mentales graves no tratadas viven 15 años menos y solo el 3 % tienen un empleo estable.



Durante la jornada de este viernes, los asistentes han resaltado que ven con esperanza el nuevo medicamento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), la esketamina, para tratar la depresión severa que no responde a la medicación.



El presidente de la Sociedad Catalana de Psiquiatría y Salud Mental, Narcís Cardoner, miembro del Comité Organizador del simposio, ha señalado que "la resistencia a los medicamentos en las enfermedades mentales es algo complejo que viene determinado por muchos factores, tanto biológicos como ambientales e incluso sociales".



En este sentido, el profesor de Psiquiatría de la Universidad del País Vasco, Pedro M. Sánchez-Gómez, ha resaltado la gravedad de que muchas personas con enfermedades mentales no tengan una medicación adecuada, "ya que la investigación farmacológica se centra en las personas que responden a los medicamentos".



"La investigación psiquiátrica cuesta mucho dinero y el riesgo de conseguir resultados eficaces es alto", según Sánchez-Gómez, quien ha afirmado que "lo cierto es que hoy está demostrado que una persona con una enfermedad grave no tratada vive 15 años menos y solo el 3 por ciento tiene un empleo".



"Esto sería escandaloso si fuera otro colectivo de personas y tendríamos manifestaciones todos los días", ha agregado.



Los participantes en el simposio, que aborda principalmente temas relacionados con "la resistencia a los tratamientos", han recordado que las personas diagnosticadas con ansiedad o depresión han aumentado en todo el mundo, hasta alcanzar los 615 millones de personas, es decir, un 10 % de la población.



El jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clínic de Barcelona y profesor de la Universidad de Barcelona, Eduard Vieta, ha explicado que "en España el 6 % de la población sufre depresión unipolar y solo en la mitad de los pacientes los actuales medicamentos consiguen la remisión completa de los síntomas".



Vieta ha resaltado la importancia de la posible aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de un nuevo fármaco contra la depresión resistente, la esketamina.



Este medicamento ya ha sido aprobado recientemente por la FDA e indicado para "pacientes con un trastorno depresivo grave que no ha respondido al tratamiento, a pesar de haber probado por lo menos dos tratamientos antidepresivos administrados a dosis correctas durante un periodo adecuado en el presente episodio".



De los 450 profesionales que asisten a Controversias 2019, el 75 % son psiquiatras, el 20 % psicólogos y el resto son otros profesionales de la salud mental.