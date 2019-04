La madre y el niño asesinados en Adeje fueron golpeados con piedras

El delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León, ha asegurado que la mujer alemana y su hijo, presuntamente asesinados por su padre el martes en Adeje, al sur de Tenerife, murieron tras ser golpeados con piedras en el interior de una cueva.



"Estoy seguro que fue premeditado, lo tenía más que estudiado, engañar a sus hijos y mujer, seguramente por la confianza que ellos tenían en él", los engañó y los llevó a una cueva diciéndoles que había regalos de Pascua, ha dicho León este viernes tras guardar un minuto de silencio por las víctimas.



"Es algo terrible, cómo una mente puede calcular semejante atrocidad", es "un crimen horrible y horroroso", ha lamentado.



En su opinión, "es imposible que ningún ser humano que esté bien, que tenga la cabeza bien, pueda hacer semejante crimen, matar premeditadamente, porque está clarísimo que lo hizo así, a su mujer y a su hijo", y el otro niño, de seis años, escapó porque "despavorido se marchó del lugar".



Cree que "tiene que estar fallando algo, la mente humana no puede ser tan terrible para cometer crímenes de esta envergadura".



León ha lamentado que a la muerte de la mujer se añada la de un "niño de diez años empezando a vivir y, justamente, su vida se ve truncada por un loco machista", al que espera que se le aplique la ley.



El delegado del Gobierno, quien se ha mostrado nervioso -"es la primera vez que asisto a algo tan terrible"-, ha indicado que está previsto que los abuelos maternos del niño superviviente se desplacen este viernes desde Alemania a Tenerife para hacerse cargo del menor.



"Escapó de la muerte, pero sufrirá toda la vida las consecuencias de lo horrible que vio en esa cueva", ha manifestado el delegado del Gobierno, quien ha agregado que "estará marcado para toda su vida después de la atrocidad que ha tenido que vivir, eso creo que no se supera jamás".



León ha expresado su confianza en que tanto el Gobierno como los ciudadanos apoyen a los familiares de las víctimas si lo necesitan y ha insistido en que es "necesario poner todos los esfuerzos para evitar que crímenes como este no tengan continuidad".