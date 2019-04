Irán revela que ha planteado un intercambio de prisioneros con EE.UU.

El ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, reveló este miércoles que su país ha propuesto un posible intercambio de prisioneros a Estados Unidos.



Zarif, durante un acto en Nueva York, informó de que su Gobierno trasladó la idea a Washington hace seis meses y que por ahora no ha recibido respuesta.



"Pongo esta oferta sobre la mesa públicamente ahora", dijo el ministro, que se declaró preparado para hacer ese intercambio de forma inmediata y que aseguró tener autoridad para llevarlo a cabo.



"Nosotros creemos que los cargos son falsos. Estados Unidos cree que los cargos contra estas personas en Irán son falsos. No lo discutamos. Hagamos un intercambio", recalcó.



Zarif no especificó a qué prisioneros se refería, pero se sabe que al menos cuatro estadounidenses están actualmente en cárceles iraníes.



Mientras, el ministro iraní señaló que su país querría recibir a sus ciudadanos que están en prisiones estadounidenses o encarcelados en otros países a la espera de una posible extradición a EE.UU.



Sí mencionó el caso de una mujer iraní detenida en Australia por solicitud de Estados Unidos y planteó la posibilidad de que se intercambie por la ciudadana británica-iraní Nazanin Zaghari-Ratcliffe, sobre quien fue preguntado.



Zaghari-Ratcliffe, que era empleada de la Fundación Thomson Reuters, fue arrestada en 2016 durante un viaje a Irán y condenada a cinco años de cárcel.



Las autoridades de Teherán, que en un primer momento la encarcelaron sin esclarecer los cargos, la han acusado de tratar de derrocar al régimen de ese país, algo que ella ha negado.



A principios de este año, Zaghari-Ratcliffe llevó a cabo una huelga de hambre para protestar por la falta de cuidados médicos en prisión.



Las autoridades británicas han pedido repetidamente a Irán la liberación de la mujer, cuya doble nacionalidad no es reconocida por Teherán.



Durante su paso por Nueva York, Zarif intervino este miércoles en una reunión de la Asamblea General de la ONU y se entrevistó con el secretario general de la organización, António Guterres.