Pelosi reitera que un proceso político a Trump podría dividir a EE.UU.

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, reiteró hoy que un proceso político para la destitución del presidente Donald Trump podría ser una de las cuestiones que más dividiera al país, por lo que sostuvo que debe responder a evidencias y no a pasiones políticas.



Según Pelosi, todavía hay que esperar a las conclusiones de la investigación que está llevando a cabo el Congreso, que es la institución que puede comenzar el proceso contra el mandatario.



"Los rusos llevaron a cabo, en general, un asalto sistemático a nuestro sistema electoral y lo que vimos, además, es que el presidente de Estados Unidos se involucró en una conducta antiética, sin escrúpulos e indigna para el cargo que ocupa", dijo la líder de la Cámara Baja durante un evento organizado por la revista Time, que la eligió una de las 100 figuras más influyentes de 2018.



Time reunió a un gran número de personalidades de la política, las artes, la economía o el deporte hoy en Nueva York para rendirles un homenaje con motivo de la publicación, la semana pasada, de la lista de los 100 más influyentes.



"Lo que nos sorprende es que los republicanos parecen tener un ilimitado apetito por este tipo de conducta. En lugar de estar avergonzados por lo que dice el informe, dieron su bendición una y otra vez al presidente", agregó la líder demócrata.



De acuerdo con Pelosi, si la investigación del Congreso les lleva hacia un juicio político, "no tendremos más alternativa" que proceder, aunque advirtió de que todavía no se ha llegado a ese punto.



Pelosi dijo que mientras se realiza esa investigación el Congreso continuará con su agenda de trabajo.



"Lo que importa es la verdad" y la gente, sostuvo ante las insistencias demócratas de que el Congreso procese a Trump por su presunto vínculo con las injerencias rusas en las elecciones del 2016, a raíz del informe del fiscal especial Robert Mueller que investigó los hechos y que fue enviado al Congreso por el Departamento de Justicia.



La investigación de Mueller no encontró pruebas que incriminasen al presidente Trump, ni por haber conspirado con Rusia en dichos comicios ni por haber obstruido a la justicia, aunque dejó la puerta abierta a este último cargo.



Para Pelosi se trata de no dejarse llevar por los sentimientos, y de actuar de una manera libre de prejuicios y de la política.



Por otro lado, la representante por California dijo que se reunirá la próxima semana con el presidente Trump para discutir las propuestas de inversión para la infraestructura del país.



Time destacó a Pelosi entre las personalidades con mayor influencia política. En la reseña publicada por la revista, y escrita por la excandidata demócrata la presidencia de EE.UU. Hillary Clinbton, se destacó que dirigió la campaña de las elecciones de medio término de 2018, en las que su partido recuperó el control de la Cámara de Representantes, dominada hasta entonces por el Partido Republicano de Trump.



Asimismo, puso en valor los esfuerzos de la política por la aprobación de una ley para la regulación de las armas en Estados Unidos, así como su lucha para defender los derechos reproductivos, el pago de libranzas familiares así como el derecho de los estadounidenses a una sanidad asequible.