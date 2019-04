Egipcios votan por último día en referéndum para cambiar Constitución

Los egipcios votan hoy por último día en el referéndum sobre las enmiendas constitucionales que de ser aprobadas permitirían, entre otras cosas, al presidente egipcio Abdelfatah al Sisi permanecer en el poder hasta 2030 si es elegido para otro mandato.



Los colegios electorales abrieron hoy a las 9.00 hora local (7.00 GMT) y, según lo previsto, permanecerán hasta las 21.00 (19.00 GMT) cuando cerrarán los 10.878 colegios electorales habilitados para la votación en todo el país.



Para las autoridades será clave el índice de participación en una consulta sobre la figura de Al Sisi y su permanencia en el poder, impulsado por el Parlamento menos de un año después de que el "raís" fuera reelegido para un segundo mandato con más del 97 % de los votos frente a un único candidato de última hora.



Hoy, el periódico estatal Al Ahram titula en su portada con: "La participación supera las expectativas", y lo amplía escribiendo que "la votación del referéndum tiene lugar en ambientes festivos...y las llamadas al boicot fracasaron".



No obstante, los partidos y grupos de la oposición han optado por pedir a los ciudadanos que voten "No" en lugar de boicotear la consulta, para mostrar su rechazo a las enmiendas y hacer escuchar su voz.



Otros medios, como Al Masry al Youm, el principal diario privado del país y de tendencia oficialista, aseguró en su titular que había "filas llenas" para el segundo día del referéndum.



La televisión estatal, por su parte, difunde en directo desde esta mañana escenas de colegios electorales repartidos en todo Egipto en las que muestran un número elevado de personas esperando para votar.



A pesar de las informaciones de los medios de comunicación, todavía no hay un número oficial de la participación en el proceso, al que están llamados a votar más de 61 millones de egipcios.



Según pudo constatar Efe, grupos afines al presidente reparten cajas de comida a aquellos que han ido a votar.



La consulta terminó ayer para los egipcios residentes en el extranjero, que comenzaron a votar un día antes que en Egipto en sus embajadas y consulados.



En el referéndum, los egipcios tienen que votar "estoy de acuerdo” o “no estoy de acuerdo” con un paquete de enmiendas constitucionales.



Entre ellas figura la ampliación del mandato presidencial de 4 a 6 años con la posibilidad de ser reelegido una vez de forma consecutiva.



Sin embargo, la reforma establece una cláusula transitoria que permitiría a Al Sisi ampliar su mandato actual a seis años y además ser elegido de nuevo, a pesar de que ya se encuentra en su segunda presidencia consecutiva.



Las enmiendas otorgan, además, más competencias para el presidente en materia de designación de los responsables de los órganos de justicia y da un papel más relevante a las Fuerzas Armadas en su rol de "salvaguardar la Constitución y la democracia".



Las autoridades esperan anunciar los resultados el 27 de abril, siguiendo la norma que da cinco días desde el momento de la recepción de los votos.