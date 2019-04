El actor Zelenski desbanca a Poroshenko de la Presidencia ucraniana

El actor ucraniano Vladímir Zelenski derrotó hoy con más de dos tercios de los votos al actual líder del país, Petró Poroshenko, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, según los primeros resultados oficiales.



"Como aún no soy oficialmente presidente, me dirijo como ciudadano ucraniano a todos los países postsoviéticos. Miradnos, todo es posible. ¡Gracias a Dios!", dijo Zelenski en su cuartel general.



Escrutado más del 25 % de los votos, Zelenski obtiene el 73,22 % de los sufragios, resultado que en caso de confirmarse sería la mayor victoria electoral en la historia de Ucrania desde su independencia de la Unión Soviética.



Poroshenko, que pagó el precio de la aguda crisis económica y el enquistamiento del conflicto en el Donbás, en el este del país, logra un 24,22 5 de los votos, según informa la Comisión Electoral Central (CEC).



Zelenski, un comediante de 41 años sin bagaje político, logró un resultado histórico, ya que ganó en todas las regiones del país y en todas y cada una de las provincias menos las dos más occidentales, cuna del nacionalismo ucraniano (Lvov e Ivano-Frankovsk).



En el este rusoparlante, de donde es Zelenski originalmente, la victoria del actor fue aplastante, ya que sumó casi el 90 % de los votos.



Poroshenko, que fue aupado al poder por la revolución del Maidán que derrocó al prorruso Víktor Yanukóvich en 2014, no tardó en admitir su derrota, aunque advirtió a renglón seguido de que la victoria de su rival será celebrada en el Kremlin.



Mientras, Zelenski prometió que su prioridad "número uno" en el cargo será el cese de los combates y, consecuentemente, el fin de la guerra entre el Ejército ucraniano y las milicias prorrusas en el este del país.



"Tenemos que frenar los disparos para que nuestros chicos dejen de morir", aseguró.



También abogó por reformar el proceso de arreglo basado en los Acuerdos de paz de Minsk de febrero de 2015, y apostó por un nuevo formato de negociaciones que incluya a Rusia y a los países occidentales.



Aunque catalogó de enemigo al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, se ha mostrado dispuesto durante la campaña a dialogar con él para lograr la paz en el Donbás.



También consideró uno de sus principales objetivos el regreso de todos los prisioneros de guerra en poder de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y la liberación de los 24 marineros apresados en noviembre pasado por Rusia en el incidente naval en el mar Negro.



"Gracias a todos los ucranianos que me apoyaron. Gracias a todos los ucranianos donde quiera que estéis. Prometo que no os fallaré", dijo un eufórico Zelenski.



En cambio, algunos diputados opositores consideran que los ucranianos no votaron a favor de Zelenski, sino contra la guerra, el alto coste de la vida y la gestión del país desde el exterior, en alusión a Occidente.



Y, según los expertos, Zelenski será un presidente débil, que tendrá en contra al Parlamento (Rada Suprema), que celebrará elecciones en otoño, ya que no dispone de un partido político fuerte.



"La gente espera decisiones económicas del presidente, aunque esa no es una de sus facultades. Sólo sabremos quién tiene más poder, si el presidente o el primer ministro tras las legislativas. Ahí, Poroshenko intentará tomarse la revancha", declaró a Efe el politólogo Vladímir Fesenko.



Eso es, precisamente, lo que animó a muchos ucranianos a apoyar a Zelenski, ya que no quieren que Ucrania tenga un sistema presidencialista como el ruso, "donde un zar lo decide todo", como comentó a Efe Yuri tras depositar su voto.



Zelenski, que cimentó su popularidad en la popular serie de televisión "El siervo del pueblo", en el que interpreta a un profesor de historia que llega a la Presidencia del país, ha prometido que permanecerá en el cargo un solo mandato.



Tras felicitar a su rival y ofrecerle todo su ayuda en el traspaso de poder, Poroshenko subrayó que no tiene intención de abandonar la política, y adelantó que Zelenski se topará con una oposición "muy fuerte".



Además, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que ayuden a Ucrania "a salvaguardar sus logros y la elección estratégica que ha hecho de integrarse en la Unión Europea (UE) y la OTAN".



"¡Por favor, permanezcan al lado de Ucrania, pase lo que pase!", insistió.



Zelenski apoya tanto el ingreso en la UE, aunque no ha puesto fecha a la solicitud como Poroshenko, que habló de 2023 durante la campaña, como la integración en la Alianza Atlántica, aunque sólo tras un referéndum.