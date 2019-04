Una muchedumbre ataca al líder de la oposición turca en un funeral

Una muchedumbre ha atacado este domingo físicamente al líder opositor turco Kemal Kiliçdaroglu, dirigente del partido socialdemócrata CHP, segundo en el Parlamento y ganador de varias importantes alcaldías, como las de Estambul y Ankara, en las elecciones del pasado 31 de marzo.



Kiliçdaroglu participaba junto con el recién elegido alcalde de Ankara, Mansur Yavas, en el funeral de un soldado caído en un combate contra la guerrilla kurda, el PKK, cuando se vio atacado por numerosas personas, aparentemente por motivos nacionalistas.



"Empezaron a gritar esloganes contra Kiliçdaroglu, incluso durante el rezo, reprochándole haber venido. Luego lo pegaron a él y a mí también", dijo a Efe por teléfono un vicepresidente del CHP, Yildirim Kaya, que acompañaba al líder opositor cuando se desató la agresión.



La televisión turca NTV mostraba a hombres y mujeres enfurecidos intentando golpear a Kiliçdaroglu y a quienes lo rodeaban, mientras algunos militares intentaban intervenir.



"Era un intento de linchamiento, y estaba planificado. No había medidas de seguridad, aunque el ministro de Defensa estuvo allí, y otros altos cargos estatales. Los atacantes no eran gente cualquiera; era un grupo organizado que incitó a la muchedumbre", denunció Kaya.



La policía acabó llevando a Kiliçdaroglu a una casa cercana, pero los agresores lanzaron piedras contra el edificio, según confirmó otro testigo, el diputado socialdemócrata Seyit Torun, a Efe por teléfono.



Durante la reciente campaña electoral, el CHP había recibido respaldo del partido izquierdista HDP, tercero del Parlamento, que defiende los derechos de la minoría kurda y al que muchos nacionalistas consideran el brazo político del PKK.



El propio presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, había acusado a Kiliçdaroglu durante la campaña de haberse aliado con "los terroristas".



El 31 de marzo, en parte gracias al respaldo del HDP, que retiró a sus candidatos en importantes municipios y pidió a sus seguidores votar a los socialdemócratas, el CHP conquistó las alcaldías de Ankara y Estambul, ante en manos del partido islamista AKP, que gobierna Turquía desde 2002.



El AKP y su aliado, el ultranacionalista MHP, no han aceptado todavía la pérdida de Estambul, donde el candidato socialdemócrata, Ekrem Imamoglu, se impuso con un margen del 0,15% de los votos, y han pedido que se repitan los comicios, alegando fraude.



Hoy mismo, Imamoglu celebraba un mitin ante decenas de miles de seguidores en una explanada de Estambul.



Otro vicepresidente del CHP, Bülent Kusoglu, opinaba en declaraciones a la emisora Halk TV que el "intento de linchamiento" de Kiliçdaroglu pudo ser una "provocación organizada" para llevar a enfrentamientos en todo el país, y pidió calma a la nación.