Juncker reconoce estar "preocupado" por un Brexit sin acuerdo

El presidente de la Comisión Europea, ha mostrado su preocupación por el hecho de que se produzca la salida de Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo durante los próximos meses a pesar de que los socios europeos hayan impuesto una prórroga para retrasar el Brexit hasta el 31 de octubre.

Juncker ha advertido del peligro de que se intente manipular las próximas elecciones europeas de mayo, unos comicios cruciales y sobre los que se trata de influir, dice, desde dentro y fuera de la Unión Europea.



"Veo ya intentos de influir con manipulaciones en las elecciones al Parlamento Europeo. Vienen de muchos flancos, no solo del exterior de la UE", afirma Juncker en una entrevista difundida este viernes por el grupo mediático alemán Funke.



Según el presidente saliente de la Comisión, hay "Estados dentro de la UE" que intentan desviar la voluntad de los electores "hacia una determinada dirección" y por la vía de la difusión de noticias falsas.



Juncker asegura que la Comisión está "equipada" para responder a estos intentos y anuncia que multiplicará sus esfuerzos en las próximas semanas para hacer frente a las situaciones que puedan surgir.



El político cita, a modo de ejemplo, las recientes acusaciones del primer ministro húngaro, Viktor Orban, quien trató de responsabilizarle del "brexit" y de una división entre el este y el oeste de Europa.



Sostiene, por contra, que justamente ha hecho "todo lo posible" por buscar soluciones a la situación creada tras la decisión británica de salir del bloque y también para superar las diferencias entre unos y otros miembros.



Juncker defiende la participación del Reino Unido en esos comicios, que se celebrarán del 23 al 26 de mayo, ya que no se ha consumado la salida del país del bloque comunitario y, en tanto que Estado miembro que sigue siendo, a sus ciudadanos les corresponde el derecho a votar.



También defiende el modelo según el cual al cabeza de la lista ganadora de esos comicios le corresponderá previsiblemente ser su sucesor al frente de la Comisión, pese a que esa fórmula no sea la preferida por el presidente francés, Emmanuel Macron.



"Tenemos dos cabezas de lista: Frans Timmermans para los socialistas y Manfred Weber para los conservadores. Macron pertenece a los liberales y éstos no han logrado presentar a un cabeza de lista, sino nominar a nueve candidatos. Y algo puedo avanzar: no habrá nueve presidentes liberales de la Comisión", argumenta.