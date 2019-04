Tipos de publicidad que deberías conocer

A la hora de poder vender cualquier producto, o comercializar un servicio determinado, es crucial que el cliente lo conozca de antemano, pueda sopesar las ventajas e inconvenientes y de esta manera, llegar a la conclusión de si es algo que le interesa o no. Y la única forma de hacerle llegar lo que estamos vendiendo es a través de la publicidad.

Son muchas empresas las que buscan continuamente nuevas fórmulas de publicidad para impresionar a sus clientes, como es el caso de Sportium. Y es que al cliente potencial le aburre siempre lo mismo, por lo que vale la pena ir probando con cosas nuevas.

Y es que la publicidad no es más que una serie de recursos para hacer algo más atractivo de lo que en realidad es, y esto se puede aplicar a lo que queramos.

Por supuesto, ha pasado mucho tiempo desde la Antigua Mesopotamia, y ahora la publicidad es mucho más importante en nuestro día a día. Cualquier campaña que te puedas llegar a encontrar ha sido estudiada al dedillo para saber cómo va a impactar en el consumidor.

Descubre los principales tipos de publicidad del momento

Existen muchos tipos de publicidad, probablemente, si nos pusiéramos a estudiarlos todos en detalle, llenaríamos esta página y no terminaríamos. Sin embargo, a continuación, vamos a estudiar únicamente los más destacados.

·Publicidad de productos: Como su propio nombre indica, este recurso de publicidad está más orientado a poder dar a conocer las ventajas y características de un determinado producto. Por ejemplo, si sacamos algo nuevo al mercado, se realiza este tipo de publicidad para que el usuario sepa qué es lo que le puede ofrecer y poder comprarlo.

Debido a la importancia que tiene, es crucial que, a la hora de realizar este tipo de campaña, se tenga siempre en cuenta las necesidades de los clientes potenciales. De lo contrario, la campaña no tendrá ningún tipo de efecto. Si no conocemos al cliente potencial no estaremos haciendo nada.

·Publicidad corporativa: También existe este tipo de publicidad que ha sido pensada para poder ofrecer productos o servicios de una empresa a otra. La idea es hacer lo imposible para incentivar la máxima confianza del cliente potencial.

Para ello, se suelen alabar las virtudes de la empresa que ofrece el producto, la trayectoria que tiene en el mercado, su posición, su estabilidad económica…

·Publicidad de respuesta directa: A diferencia de los tipos de publicidad anteriores, en este caso se busca recabar los datos de los usuarios. Para ello, se les puede prometer un descuento o un regalo.

Toda esa información se recabará en una base de datos para, de cara al futuro, poder crear campañas publicitarias muy efectivas.

·Publicidad de carácter financiero: Y terminamos con esta publicidad que se suele usar para recaudar fondos, por ejemplo, para que un negocio crezca o para una determinada inversión.

Dentro de cada uno de estos tipos de publicidad, tenemos diferentes estrategias para llevarlos a cabo, pero esto ya es tema de otro texto.