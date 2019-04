España es uno de los mejores destinos para disfrutar de las vacaciones

Viajar es una de las experiencias más enriquecedoras que existen. En la actualidad son muchas las promociones para visitar países extranjeros, dentro y fuera de la Unión Europea. Pero, para disfrutar de unas buenas vacaciones no es necesario salir de España. El territorio nacional es un destino por explorar y descubrir. La oferta de actividades es sorprendente.

Una de las actividades más recomendadas para conocer mundo y beneficiarse del conocimiento de otras culturas es viajar. Pero, antes de salir a conocer otras naciones y maneras de entender la vida es preciso conocer primero la propia. En España existen cientos de lugares que aún la mayoría de habitantes no ha descubierto. Esforzarse por visitarlos es una tarea pendiente de todo residente español.

Viajar por España

Las opciones de viajar por el mapa de España son varias. El transporte público ofrece posibilidades diversas, por ejemplo, recorrer la península en Tren. El sistema ferroviario español conecta todas las ciudades importantes del país. De esta manera, se pueden realizar excursiones organizadas para visitar, en un período de varios días, distintos lugares emblemáticos de la nación.

Estos recorridos se pueden recorrer también en autobús, de hecho este medio de transporte llega a casi todos los pueblos del territorio español. En cambio, para visitar lugares como las islas, Baleares o Canarias, es necesario viajar en barco o avión. Existen descuentos muy interesantes para comprar billetes de embarque rebajados.

España tiene una amplia oferta de actividades, tanto para el turismo nacional como para el internacional. Las opciones se dividen en dos grupos. Cada grupo está formado por personas que comparten mismos intereses. La división es la siguiente:

- El turismo cultural

- El turismo de aventura

El turismo cultural

El territorio español es uno de los más ricos a nivel cultural del continente europeo. Esta nación ha compartido sus tierras y gente con diversas civilizaciones. En la península han vivido romanos, árabes y visigodos, y todos ellos han compartido sus conocimientos y cultura. Los muchos monumentos que aún se conservan en diferentes localidades son muestra de ello. En la actualidad, hay muchas ciudades que tiene el reconocimiento de patrimonio histórico. Algunas de ellas son Mérida y Granada.

La capital de la provincia granadina alberga uno de los mayores tesoros histórico-culturales de la humanidad. El complejo de la Alhambra se ha convertido en el mayor museo europeo de la civilización árabe. Sus jardines, palacios y murallas cuentan historias increíbles de una época en la que Andalucía fue gobernada por los emires.

Contratar una visita guiada Alhambra es la mejor forma de contemplar este monumento. El recorrido se comienza visitando los jardines del Generalife. Este entorno paradisíaco muestra los conocimientos botánicos de la cultura musulmana. Las fuentes y los canales de agua son otra de las pruebas que indican lo importante de este elemento para la civilización musulmana.

Los palacios nazaríes son construcciones asombrosas, no dejan indiferente a nadie, son una prueba de la sabiduría arquitectónica árabe. No es de extrañar que los Reyes Católicos no quisieran destruir esta ciudad para tomarla, para ello consiguieron que el rey Boabdil rindiera la ciudad.

El turismo de aventura

Para disfrutar de experiencias excitantes la mejor opción en territorio español son las islas Canarias. La mejores actividades para realizar en Tenerife son las que tienen relación directa con la naturaleza y la aventura.

Estas actividades se pueden clasificar en dos grupos, las aventuras acuáticas y las de terreno firme. Deportes como el windsurf, el buceo y la conducción de motos de agua son deportes que permiten disfrutar de la poder y la inmensidad del mar y el aire. Conectar con estos elementos es una experiencia inolvidable.

Por otro lado, las actividades en tierra firme. Se puede disfrutar de las montañas haciendo senderismo o conduciendo buggys y quads. También, existe la posibilidad de enamorarse del encanto del desierto y la arena participando en excursiones safaris, en jeeps. Cualquiera de las opciones citadas resultan excitantes para los amantes de las aventuras.

Viajar es una de las mejores oportunidades para conocer y entender el mundo. Pero, antes de salir al extranjero es fundamental conocer el país de residencia. España es una nación rica en cultura y aventura, visitarla es una asignatura pendiente para todo ciudadano español.