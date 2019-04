Créditos online: La solución perfecta para acceder a un préstamo

Por lo general, hay dos razones por las cuales las personas suelen enfrentarse ante la difícil situación de no poder adquirir un préstamo para desarrollar cualquier actividad. La primera razón es no disponer de una nómina que garantice la devolución del dinero en el tiempo que se ha especificado y la segunda es no contar con un aval que adicionalmente garantice el cumplimiento del pago de todas las cuotas, en caso de aprobarse el crédito.

Estas situaciones representan un obstáculo para desarrollar libremente cualquier acción que tengas planificada con el dinero de ese préstamo.

¿Entonces qué puedes hacer? No te preocupes, si no encuentras la salida financiera para tu proyecto en la banca tradicional, puedes recurrir a otras opciones para solicitar un préstamo sin nómina.

Créditos online

Probablemente hayas oído hablar de los créditos online. Un tipo de producto económico que ha nacido en la red de redes con la finalidad de ofrecer cantidades de dinero no demasiado grandes en plazos de tiempo extremadamente reducidos. Desde su concepción, se han convertido en una solución bastante habitual, tanto entre particulares como entre profesionales.

Este tipo de préstamo se ha convertido en una alternativa importante para conseguir dinero rápido en España sin nómina o documentos innecesarios. Puedes pedir hasta 1.000 euros en 15 minutos, solo tienes que hacer tu solicitud por Internet, desde cualquier punto en el que estés, decir cuánto necesitas y en breve valorarán la petición y te harán entrega de ese crédito.

La mayor ventaja de los créditos online sin nómina, es que la tramitación de los mismos es 100% online. Esto te evitará perder tiempo y dinero en llamadas telefónicas innecesarias, esperando que contesten desde el banco. Puedes realizar todo el proceso simplemente desde tu ordenador o teléfono móvil y sin presentar ninguna documentación, no es necesario tener una nómina para conseguir tu dinero.

El préstamo sin nómina por Internet es la forma más fácil de afrontar un gasto inesperado o la forma más sencilla de obtener ese dinero extra que necesitas, ya sea para pagar una factura, o simplemente para dar ese último empujón al nuevo proyecto que tienes en mente. Este proceso solo dura unos minutos y la comodidad del cliente es nuestra mayor garantía.

¿Dónde conseguir un préstamo sin nómina de forma rápida?

En la actualidad, existen varias empresas especializadas en la concesión de créditos online, ya que cada vez es más común solicitar financiación a través de Internet. La mayoría de estas empresas trabajan de forma similar a lo explicado anteriormente, aunque con algunos servicios y beneficios particulares que en, definitiva, las diferencian unas de otras.

El primer paso de estos servicios online es seleccionar la cantidad y el tiempo en que se devolverá el dinero. Luego, se continúa con la etapa de completar el formulario para la solicitud. La información que hay que completar son datos personales, básicos para la identificación del solicitante; datos laborales, para presentar un ingreso para poder devolver el préstamo; datos de contacto, para verificar la existencia del solicitante; y, finalmente, datos de la cuenta bancaria.

Es importante que esta esté a nombre del beneficiario, porque como se detalla más adelante, es el canal de recepción del dinero solicitado. El último paso es enviar el formulario y esperar la aprobación del pedido.

Cómo se recibe el dinero y cómo se devuelve

La forma para recibir el dinero y para devolverlo está también actualizada, al igual que la tramitación de los créditos, y por eso, es muy sencilla y práctica. Cuando la solicitud se aprueba (que es un proceso de pocos minutos) el dinero se transfiere a la cuenta del solicitante. La cantidad pedida se acredita casi inmediatamente. Luego, se puede utilizar el dinero directamente desde la cuenta, si es costumbre del solicitante, sin necesidad de retirarlo. Esto es una ventaja respecto a la seguridad. Sin embargo, si lo deseas, puedes retirar, parcial o totalmente, el dinero de tu cuenta y utilizar el efectivo.

En cuanto a la devolución, el trámite se hace también mediante la cuenta bancaria. Con la factura de la tarjeta del solicitante, llega también la cifra de la cantidad que debes abonar para saldar el préstamo. Esto es muy fácil, porque aparece como cualquier otro gasto. Abonada en ese momento la suma correspondiente, se devuelve el dinero del préstamo.

¿Es seguro pedir créditos online?

Estos créditos online son créditos nuevos con Asnef, Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, que regula los servicios financieros. Esto es una garantía para el interesado. Además, en los sitios web de créditos en línea, también como en todo buen servicio, están a disposición los Términos y Condiciones y las Políticas de Privacidad. Esto último, sobre todo con respecto a los trámites online, es importante para la tranquilidad del cliente en cuanto a los datos que aporta.

Cómo verás, tienes todo lo necesario para iniciar ese proyecto que tanto anhelas, salir de esa emergencia familiar, regalarle algo especial a tu novio/a en su aniversario o simplemente darte un gusto.