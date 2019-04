uSell CRM: El secreto de las PYMES y grandes empresas para vender más

El éxito de los negocios de hoy depende, en gran medida, del producto o servicio ofrecido, pero también de la calidad de atención de los empleados y de sus formas de conectar con el consumidor. Esto solía ser una labor compleja, al menos antes de los avances tecnológicos modernos, porque requería aumentar la comunicación entre los vendedores y llevar grandes bases de datos para analizar el perfil del buyer persona.

La oferta de uSell CRM facilita todos los procesos y por primera vez, las empresas existe una forma intuitiva, fácil y económica de analizar sus audiencias, mejorar las estrategias de marketing y almacenar toda la data en la nube.

El auge del CRM en el mercado

El CRM -Customer Relationship Management, por sus siglas en inglés- no es más que un programa que facilita la interacción entre empleados y consumidores. Este tipo se software o plataformas permiten llevar de forma ordenada:

- Tendencias de lo más buscado y comprado para crear campañas de marketing efectivas

- La información del cliente, sus preferencias, intereses y compras pasadas

- Datos de audiencias, potenciales consumidores e interesados

Además, la plataforma segmenta los datos y disminuye los esfuerzos del departamento de ventas, conectando a las distintas direcciones corporativas para que trabajen en sintonía.

¿Cómo adentrarse en el mundo CRM?

Hay muchas formas de acceder a los avances tecnológicos y usarlos para el crecimiento empresarial, pero -sin duda alguna- la mejor de ellas es encontrar una demo gratuita de CRM como la que ofrece uSell CRM, que permita probar sus funcionalidades antes de la compra, en especial en el caso de las PYMES que están comenzando o que están cortas de presupuesto.

Uno de los más buscados por sus características y potencialidades -incluso fuera de línea- es el CRM desarrollado por uSell. Esta herramienta permite tener toda la información empresarial y comercial en un solo lugar, rastrear los leads, gestionar pedidos y solicitudes y, por supuesto, usar todos estos datos para vender más y mejor.

Este programa de gestión de clientes es ideal para cualquier tipo de empresa o negocio, y sus funcionalidades pueden adaptarse a la perfección a pequeñas, medianas o grandes empresas.

Descripción y beneficios del CRM de uSell

Con uSell, los empresarios podrán conocer cómo fidelizar a su clientela actual y fortalecer su método de relationship selling, automatizar el marketing y hacer un seguimiento efectivo a las menciones de la empresa en redes sociales.

El programa cuenta con varios apartados:

- Uno dirigido a clientes y leads, que centraliza toda la información y crea un historial del comprador, usuario, consumidor o potencial interesado. Presenta una tarjeta informativa con todos los datos relevantes: cómo llegó hasta la empresa, qué ha comprado, información de contacto, ubicación, métodos de pago preferidos, entre otros

- Otro apartado centrado en la actividad comercial. Aquí los empleados rellenan los espacios con información vital que han aprendido sobre el cliente. Pueden agendar futuras llamadas o visitas, anotar qué le gusta a ese cliente en particular y qué no, etc. De esta forma, cualquier persona de la empresa que se comunique con el cliente sabrá qué ofrecerle y en qué está interesado

- La pestaña de oportunidades de venta que facilita el control sobre los pedidos y abre oportunidades para cerrar futuras ventas. Esto es especialmente útil para la venta cruzada o para cerrar grandes tratos comerciales

- Una agenda de tareas que centraliza los eventos, fechas importantes e hitos que deben llevarse a cabo en la empresa. Se puede asignar una determinada tarea a un departamento o directamente a un empleado y revisar su estatus

Inventario digital con imágenes, fotos e información de cada producto. Ideal para empresas que quieren presentar una oferta en línea o desean incursionar en las ventas online

Herramienta para gestionar pedidos y presupuestos, crear rutas de envío más rápidas, entre otras funciones

Como la información se almacena directamente en la nube, representa una manera efectiva de proteger la información empresarial ante ataques informáticos y permite que se pueda acceder a ella desde cualquier lugar. Todo esto hace que uSell CRM sea uno de los programas más usados hoy por las empresas, pero no solo por sus prestaciones. Las empresas interesadas solo deberán entrar en la página, solicitar la prueba y hacer la descarga.

También podrán instalar una aplicación en su móvil o tablet para comenzar a disfrutar de sus beneficios y tener toda la información a la mano, literalmente.