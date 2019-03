La Iglesia organiza un curso para sintonizar con los gitanos

El departamento de Pastoral con los gitanos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha organizado este fin de semana un curso en Córdoba para sintonizar con los gitanos, muchos de los cuales abandonaron el culto católico y se adhirieron al evangélico.

"Hay muchos gitanos que abandonaron la doctrina católica y se adhirieron al culto evangélico, las razones son múltiples, quizá no sea el momento de buscar la causa, pero el pueblo gitano es muy sentimental, muy emotivo, muy pasional; no se concibe un gitano ateo, eso no existe, el gitano es muy de providencia divina, de levantar los ojos a Dios cada mañana y pedir su ayuda, somos muy espirituales", explica el director del curso, Salvador Vaca.

La diferencia, según precisa, es que la forma en cómo se vive la fe en el plano evangélico "sintoniza mejor" con el pueblo gitano porque es "más abierta, no tan rígida, más emotiva, no tan distante ni tan litúrgicamente perfecta y se le da más protagonismo a los fieles".

En este contexto, la Iglesia católica se ha fijado como objetivo preparar un método de evangelización que sintonice con el sentir religioso de los gitanos y capacite a los propios gitanos para ser evangelizadores de su pueblo. En esta línea de trabajo, desde este viernes y hasta este domingo 31 de marzo, se imparte en la diócesis de Córdoba la segunda edición de la Escuela de San Andrés, el curso 'Emaús'.

Este curso es impartido por un equipo de profesores gitanos de la Escuela de San Andrés y está dirigido a todos los delegados, agentes de pastoral y gitanos que ya han realizado el primer curso que se celebró bajo el título 'Nueva Vida'. En total, el itinerario se compone de 21 cursos.

El director del curso, Salvador Vaca, forma parte de una familia "que es católica sí o sí, pase lo que pase" con una "adhesión a Roma absoluta". Si bien, considera que hay que acercar el culto católico al "estilo" de los gitanos. "Si nosotros queremos evangelizar a chinos tenemos que hablar en chino, si no, no se enteran. Si queremos evangelizar a gitanos, tenemos que hacerlo con su idiosincrasia, con su forma, con su canto, con su sensibilidad, con todo lo que es el pueblo gitano", ha enfatizado.

Tras un estudio sobre cómo acercar la Palabra de Dios a los gitanos, concluyeron que la escuela de evangelización de San Andrés, "con una metodología muy precisa, muy práctica, tiene muchos ejemplos, muchas dinámicas, se adapta al pueblo gitano". En esencia, el mensaje es el mismo, pero cambia la forma de transmitirlo. "Si decimos que la palabra de Dios es dulce como la miel, cogemos y damos a cada persona miel de tal manera que tienen la experiencia de lo que están viviendo", ha explicado.