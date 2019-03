El toque esencial para el éxito de nuestro evento

A la hora de organizar un evento, ya sean bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños o cualquier otro tipo de celebraciones, algo fundamental y que, por tanto, no puede faltar es la música. Esto es debido a que la música aporta ese grado de alegría y diversión que hace que nuestros invitados disfruten al máximo.

Antes de elegir la música para tu evento es necesario tener bien claro de qué tipo de evento se va a tratar, puesto que no es lo mismo un evento privado, familiar, con amigos, etc. Otro aspecto a tener en cuenta en la elección de la música es el tipo de gente que asistirá al evento.

¿Entre qué tipos de música elegir?

Así, teniendo en consideración estos matices, podemos elegir entre música jazz, música clásica, blues o bien música de discoteca como es el reggaetón. La música jazz es ideal para crear un ambiente sofisticado, elegante y tranquilo. Algo similar nos ofrece la música clásica, aunque con un estilo un tanto más formal. Por otro lado, si buscamos dar un toque de alegría a nuestro evento, la música blues sería una buena opción. La música de discoteca se suele utilizar en eventos festivos para darle un toque más moderno y con el cual se incita a la gente a bailar y pasarlo bien.

Que el evento se celebre en un espacio abierto o cerrado también debe influir en la elección de nuestra música, ya que este aspecto marcará la nitidez y el nivel de la música, entre otros factores. La elección de la música puede ser de nuestra propia cosecha mediante el tradicional equipo de música u ordenador o, por el contrario, contratar a una orquesta o grupo musical para que amenice el evento.

¿Cómo conseguir animar nuestro evento?

Para que nuestro evento tenga éxito y sea inolvidable para los invitados, no sólo debemos de prestar especial atención a la música, sino que también podemos conseguir animar nuestro evento con diferentes actividades.

La animación para eventos engloba diferentes actividades de ocio y entretenimiento, divertidos photocall, mini catering, etc. Son numerosas las empresas que ofrecen este tipo de servicios como es Trackter, en la que los eventos son totalmente personalizables. La función de la elección de un tipo u otro de empresa va a depender de las necesidades que tengamos y, por supuesto, de nuestros gustos, existiendo empresas que realizan historias creativas, empresas que tratan de crear un casino “just for fun”, actividades de magia, etc.

Estas empresas de animación podemos encontrarlas en cualquier parte de España ya que se encuentran ampliamente distribuidas en ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, etc.

En definitiva, son muchas las opciones que tenemos para conseguir que los invitados a nuestro evento estén animados, disfruten y se lo pasen bien. Todo ello requiere de prepararlo con la suficiente antelación y de pensar en lo que más puede beneficiar para que todo salga correctamente y nuestro invitados concluyan la fiesta con un buen sabor de boca.