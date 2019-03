Trabajar y jugar: ¿Laptop o tablet?

Jugar en una laptop o PC sigue siendo popular con los jugadores de casinos y es fácil ver por qué. Es posible que algunos de tus juegos de tragamonedas favoritos aun no lo han adaptado bien en móviles, por lo cual puede que solo puedas jugar en tu laptop. Una computadora de escritorio también es considerablemente mejor para tus ojos, con brillo más ajustable y una pantalla más grande.

Jugar en una laptop también te da la ventaja de no tener que descargar ninguna aplicación adicional, ya que puedes jugar directamente en tu navegador y no tendrás que preocuparte de pasar por un túnel y perder tu conexión wifi cuando estés jugando en tu sala. Si planeas jugar solo desde casa, jugar mediante una laptop o PC probablemente sea la mejor opción. Es difícil afirmar que hay una plataforma ideal en la cual apostar. Cada método tiene sus pros y sus contras y la decisión al final recae en tus manos.

Cualquier aplicación que esté disponible en tu teléfono móvil también se podrá descargar fácilmente en tu tablet, y si hay una ventaja importante que ofrece una tablet a un móvil, es la pantalla grande. Muchas personas se quejan de la tensión ocular por pasar demasiado tiempo en sus teléfonos, y si las palabras pequeñas te causan molestia, quizás una tablet sea una mejor opción, ya que no tendrás que entrecerrar los ojos para leer los números en las tarjetas.

Por otro lado, las tablets son más voluminosas que los teléfonos móviles, por lo que si te preocupa no tener suficiente espacio en tu bolso o si debes ser cuidadoso cuando juegas, puedes seguir usando tu dispositivo de bolsillo. También puedes consultar nuestra guía "a prueba de tontos" para jugar eficientemente en tu escritorio. Sin embargo, las tablets son una gran inversión para aquellos que no quieren gastar todo su dinero en una buena computadora portátil, o quizás disfrutan usar las pantallas táctiles más que un mouse y un teclado.

Tomando en cuenta las laptops, nos podemos dar cuenta, por un lado, que son dispositivos adecuados para apuestas online con o sin un código de cupón, o para jugar juegos como Slotsia, por su gran pantalla y buenos gráficos. Esta es la razón por la cual puedes tener la impresión de que apuestas o juegas en la vida real.

Por otro lado, una laptop no es la mejor opción para apuestas online o juegos, porque es robusta, y no puede ser llevada fácilmente de una ubicación a otra. No escoges traerla contigo a menudo, porque pesa mucho. Otra desventaja es la vida de la batería. La batería no dura mucho, entonces si no hay una constante fuente de poder, no podrás utilizarla por más de 2-3 horas.

Cuando juegues en cualquier dispositivo electrónico, siempre es una buena idea dar un descanso a tus ojos cada 20 minutos para evitar la fatiga. Disfruta de tus juegos, pero no olvides alejarte de la pantalla de vez en cuando para mantenerte en el mundo que te rodea.

El equilibrio entre la vida laboral y el trabajo

En realidad, sin embargo, conseguir el equilibrio correcto es complicado. La verdad es que trabajamos más horas en este país que nadie en Europa, por lo que es probable que cuando los padres de Gran Bretaña finalmente lleguen a casa no tengan la energía necesaria para jugar un partido de fútbol en el parque, o seis rondas luchando con las tareas de matemáticas que esperan en el mesa de cocina. Hacer cambios en el trabajo hablando con su jefe a través de sus horas es un buen paso, pero incluso si no puede hacer grandes cambios o no quiere hacerlo, algunos pasos pequeños (los cambios más pequeños en la rutina) pueden hacer la mayor diferencia , a tus hijos y a ti.