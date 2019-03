Borrell ironiza sobre "sainete" de Cataluña y el "vodevil" de Londres

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha ironizado este miércoles sobre el "sainete" de Cataluña y el "vodevil" y ha advertido de las "graves" consecuencias de una salida desordenada del Reino Unido de la Unión Europea para todo el continente.



"Bienvenida sea una prórroga del "brexit", si consigue evitar una salia "desordenada", ha destacado Borrell en Onda Cero, donde ha precisado que si se establece de plazo hasta el 30 de junio para la salida se puede plantear la duda de si el Reino Unido puede o no presentarse a las elecciones europeas del 26 de mayo.



Ha señalado, no obstante, que a lo mejor la primera ministra británica, Theresa May, aún está a tiempo de convencer a los euroescépticos para que voten a favor de la marcha ordenada pactada con la UE.



Según ha señalado, se quedarían sin argumento si después de tres años de haber votado irse de la Unión, dijeran a los británicos que tiene que volver a elegir a sus representantes en Bruselas.



Una situación que, en su opinión, "se empieza a parecer un poco a la de los lazos amarillos".



"La verdad es que últimamente entre el sainete de Cataluña y el vodevil de Londres, estamos entretenidos", ha ironizado el titular de Exteriores, para quien el presidente catalán, Quim Torra, ha "urdido una fábula" para justificarse y decir que retira los lazos porque se lo piden los suyos.



"Eso es patético, lo de Londres tiene consecuencias mucho más graves, porque si se produjera una salida desordenada del Reino Unido lógicamente tendría consecuencias económicas importantes para todo el continente y para nosotros también", ha subrayado.



Por eso, ha insistido en la necesidad de evitar un "brexit" desordenado, aunque ha admitido que no sabe "si por unos cuantos días más la señora May puede conseguir que su parlamento cambie de opinión".