Sánchez avisa a Theresa May que debe explicar la prórroga del brexit

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este martes a la primera ministra británica, Theresa May, que si quiere una prórroga al Brexit debe decir "para qué, con qué fin y por cuánto tiempo", porque "no se puede avanzar haciendo círculos, ésa no es la solución".



A dos días de que se celebre el Consejo Europeo, Sánchez ha hecho esta advertencia a la 'premier' británica para que acuda a la reunión con todos los argumentos si quiere convencer a los Veintisiete de esta prórroga.



Sánchez ha insistido en que el acuerdo que May alcanzó con los Veintisiete es "el mejor posible" y "el único viable" y eso es algo que el Parlamento británico ha de entender, y ha reiterado que España tendrá una posición constructiva para promover una salida "ordenada" del Reino Unido.



Si el acuerdo no se ratifica en la Cámara británica antes del 29 de marzo -fecha de salida- España escuchará la propuesta de May, ha dicho Sánchez, quien ha insistido en que si pide una extensión tendrá que dejar claro con qué fin y por cuánto tiempo.



Ha añadido, en cualquier caso, que España está "preparada" para la salida sea como sea, incluso si es sin acuerdo, y ha señalado que espera que el Congreso convalide con una amplia mayoría el Real Decreto Ley con los planes de contingencia que ha preparado el Gobierno.